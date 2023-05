Napoli e Spalletti, un futuro già scritto

Il sole splende più che mai su Napoli, anche l’ultimo tassello di un’annata perfetta è stato messo al posto giusto. La vittoria perentoria per 3-1 contro l’Inter segna il successo dei partenopei su tutte le 19 rivali della Serie A. Al momento c’è solo una nuvola che potrebbe offuscare il cielo limpido sopra il Vesuvio ed è quella riguardante il futuro del tecnico. Nel post partita Luciano Spalletti ha lasciato intendere che l’imminente avvenire è già stato deciso.

Spalletti, campanello d’allarme post Inter

La gratitudine che la città mostra nei confronti del tecnico di Certaldo non è mai stata messa in dubbio, così come la fiducia nei suoi confronti. Ma dalla parte opposta però c’è il volere del tecnico stesso, oltre quello del presidente Aurelio De Laurentiis. I due, come ormai noto, si sono incontrati lo scorso venerdì sera a cena per discutere sui progetti riguardanti gli azzurri e la possibile permanenza di Spalletti. Il campanello d’allarme sul mancato rinnovo dell’allenatore si è acceso nel post partita di ieri, quando lo stesso tecnico ha rilasciato alla stampa delle dichiarazioni che verosimilmente tra le righe nascondono un futuro già scritto.

“Il discorso ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni – ha confermato Spalletti- . È un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle robe perché c’è da esibire questo spettacolo tutte le volte. Se non sei convinto di dargli tutto quello che merita questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritta. Non è che ci sia piovuta addosso”.

Progetti poco ambiziosi? Il mercato estivo potrebbe essere la chiave del rebus

La deduzione, stando a queste dichiarazioni, è che la programmazione ideata dalla società per la prossima stagione non venga sposata dal tecnico. Spalletti evidentemente si sarebbe aspettato uno standard alto che potesse consentire quanto meno di ambire al bis. È innegabile che la stagione che sta per volgere al termine abbia sorpreso in positivo la dirigenza, che in vista della prossima finestra di mercato potrebbe valutare di smantellare la rosa campione d’Italia che ha attirato l’attenzione dell’Europa intera.

Su Luciano Spalletti non mancano le ipotesi. Se la panchina del Napoli dovesse quindi diventare stretta al tecnico lo stesso potrebbe valutare addirittura di prendere un anno sabbatico.