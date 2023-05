4 giorni al Roland Garros: non ci sarà Nadal dopo 18 anni

La stagione del tennis si avvicina a grandi passi al secondo Grande Slam della stagione, il Roland Garros. Lo Slam parigino versione 2023 comincerà tra quattro giorni e sono in corso gli ultimi turni di qualificazione. La brutta notizia di questa edizione dello Slam parigino è l’assenza di Rafa Nadal che salterà il torneo per la prima volta dal 2005, anno dell’esordio e del primo successo. Turni dai quali potrebbe venir fuori una folta rappresentativa azzurra. Infatti, nella giornata di oggi ben tre azzurri hanno conquistato il turno decisivo delle qualificazioni al tabellone principale: Zeppieri, Vavassori e Cobolli, che sfideranno rispettivamente il cileno Tabilo, il portoghese Ferreira Silva e il francese Lokoli. E potenzialmente potrebbero andare ad aggiungersi ai sei già presenti.

TANTI ITALIANI

Oltre ai tre potenziali “acquisti” delle qualificazione la truppa azzurra al Roland Garros vede già un gruppo nutrito di componenti. Ci sarà ovviamente Jannik Sinner, che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale, battuto dalla leggenda dello Slam parigino Rafa Nadal. Ci sarà poi Lorenzo Musetti chiamato a riscattare lo sfortunato torneo dell’anno passato, in cui finì nel sorteggio contro Stefanos Tsitsipas. Tra i giocatori italiani che certamente creeranno più problemi agli avversari sulla terra rossa di Parigi ci sono i soliti Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. A completare il quadro degli azzurri nel tabellone principale ci sono poi Marco Cecchinato, semifinalista perdente contro Thiem nel 2018, ma mai riuscito a tornare nemmeno vicino certi livelli. E Matteo Arnaldi, alla prima esperienza in un tabellone principale di uno dei quattro grandi Slam.

Non ci sarà invece, ancora una volta Matteo Berrettini. Il tennista romano ha dovuto rinunciare al torneo a causa dell’infortunio agli addominali subito al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista azzurro, già numero 1 del tennis italiano, sta attraversando una stagione nerissima. Ma c’è tempo per riprendersi.

ROLAND GARROS SENZA NADAL

Ma la vera notizia dopo 18 anni è che l’edizione 2023 del torneo parigino non vedrà tra i protagonisti non vedrà al via Rafael Nadal. Il tennista spagnolo, leggenda indiscussa del torneo con 14 successi, ha dovuto rinunciare al torneo. Una prima volta in carriera che segna il passo dei tempi. Anche l’era Nadal, come quella Federer, sta per terminare. Il mancino di Manacor ha fissato il 2024 come ultimo anno di agonismo e a causa dell’infortunio che lo terrà fuori da questo Roland Garros, rinuncerà all’intera stagione. Sembra un po’ il percorso di Roger Federer tra il 2020 e il 2022, ma Rafa vuole giocare ancora una volta sul Centrale di Parigi e ci proverà nel 2024. L’ultima volta che il Roland Garros non lo vedeva nella entry list correva l’anno 2004, poi da 2005 è cominciato il dominio indiscusso con 14 titoli in 18 edizioni.