Tennis, top dimenticato e giacca rosso passione: look da capogiro

La bella tennista, ammirata recentemente anche agli Internazionali d’Italia, ha posato in abito da sera: look mozzafiato

È il loro momento. Che si tratti di atlete ancora brillanetemente in attività – come Aryna Sabalenka, numero due del mondo – o di ex enfant prodige del tennis mondiale ormai dedicantesi da anni alla sola carriera di fotomodella – come la bollentissima Sofya Zhuk – è come se (quasi) improvvisamente il mondo della moda, delle pubblicità e più in generale del glamour, si sia accorto delle tenniste. E del loro fascino. O della loro esplosività nelle forme, come nel caso della nostra Susanna Giovanardi.

È quanto meno curioso che il ‘movimento’, inaugurato da un mostro sacro di bravura, ma anche di avvenenza, come Maria Sharapova, sia letteralmente esploso con un po’ di ritardo rispetto alla centralità dei social media nella vita di tutte le persone. Già perchè tanto se non si ha numero considerevole di followers, nessuno ti conosce. Nessuno ti nota.

E nessuno può offrirti svariate centinaia di migliaia di euro per uno shooting con l’ultimo prodotto lanciato sul mercato. O per essere il volto femminile della British Airways, come ha avuto la ‘fortuna’ di diventare tale Emma Raducanu. La popolarità delle tenniste è insomma in netta ascesa: in questo contesto la 26enne croata Donna Vekic, numero 22 del ranking, non sfigura affatto.

Sfolgorante in lungo e in…rosso: che fascino!

Forse non esattamente nel suo miglior momento di forma – la croata è uscita agli ottavi di finale a Roma e ai trentadiesimi nel WTA 1000 di Madrid – Donna Vekic può consolarsi con un consenso praticamente unanime nella sua parallela ‘carriera’ di indossatrice. La bella tennista ha infatti posato in occasione della ‘Montecarlo Fashion Week’, una delle più importanti kermesse legate al mondo della moda. Elegantissima in giacca e pantalone, la croata ha destato l’attenzione sia per il suo magnifico portamento, degno di una professionista del settore, sia per un particolare che non è sfuggito all’attento occhio dei suoi ammiratori.

Nell’istantanea condivisa dalla tennista sul suo profilo Instagram, che tra l’altro conta quasi 230mila followers, Donna appare senza top e senza reggiseno, con la giacca rossa fuoco aperta sul davanti. Poco abituati a vederla in una veste ‘piccante’ e provocante, l’atleta ha mostrato che oltre ad un sorriso oggettivamente in grado di ‘stendere’ chiunque, è anche in possesso di spiccate doti di sensualità. Magari abilmente nascoste sul campo da tennis, ma finalmente presenti suoi suoi account social. Una nuova Donna, di nome e di fatto, pare intenzionata a scalare la classifica delle bellezze tennistiche su Instagram.