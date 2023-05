GP di Monaco, curve pericolose: l’ex di Joao Felix col famoso pilota

Il GP di Montecarlo è anche il weekend dei vip e del gossip: l’ultimo riguarda la presunta relazione tra l’ex di Joao Felix e il pilota

La Formula 1 torna a Montecarlo dove nel weekend si disputerà il GP di Monaco. Un appuntamento atteso dai piloti e non solo. Il circuito del Principato, casa di Charles Leclerc, è un tracciato ricco di fascino e storia, qui si sono disputate alcune delle gare più spettacolari della Formula 1, con gli imprevisti sempre dietro l’angolo.

Basta un errore e si finisce a muro tra le strette curve di Montecarlo. Curve pericolose, ma non soltanto in pista. Il GP di Monaco è, infatti, anche il ritrovo per vip e personaggi famosi, con alcune delle bellezze più fulgenti del mondo dello sport che approfittano dell’occasione per mettere in mostra il proprio fascino.

Magari avrebbe preferito passare inosservata, almeno in questa occasione, Margarida Corceiro. L’attrice portoghese, 20 anni, è stata fidanzata per alcuni anni con Joao Felix ma ora sembra che la loro storia sia giunta al capolinea. A dare maggior concretezza a questa ipotesi – non c’è però ancora nessun annuncio ufficiale – un video pubblicato sui social che sembra ritrarre la splendida influencer con un noto pilota di Formula 1: che sia scoppiato un nuovo amore?

Gp di Monaco, Corceiro con il pilota di F1: nuovo amore?

La bella Margarida Corceiro è stata immortalata con un pilota di Formula 1 nei giorni che precedono il Gp di Monaco. Proprio sulle strade di Montecarlo, l’attrice è stata ritratta in auto insieme a Lando Norris che sarà in pista nel weekend con la sua McLaren.

Nessuna conferma sulla possibile relazione tra i due, come non ce ne sono sulla separazione tra la 20enne e Joao Felix. Negli ultimi tempi più volte si è parlato di una rottura tra i due che hanno iniziato la loro frequentazione nel 2019, dopo essersi conosciuti sui social grazie ad amici comuni. Di certo c’è, come si legge sul ‘Sun’, che il video in cui la Corceiro appare insieme a Norris è stato poi tolto dai social, senza però riuscire a bloccarne la diffusione come sempre accade in questi casi.

Dai due non è arrivato nessun commento anche se, stando a quanto affermato a Correio da Manhã TV, Norris e la Corceiro starebbero insieme già da qualche mese. In attesa che ci sia una conferma ufficiale, non resta che godersi le curve di Montecarlo e non soltanto quelle in pista: lo spettacolo, in entrambi i casi, è assicurato.