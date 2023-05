Rabiot ne fa fuori una: presto la comunicazione sul futuro

Il futuro di Adrien Rabiot comincia a delinearsi, il centrocampista della Juventus ha un contratto in scadenza che fa gola ai top club europei

L’annata dei bianconeri ha avuto ben poche note liete, Adrien Rabiot è stato uno dei pochi ad aver mostrato un andamento sopra la media. Il contratto che scadrà a giugno non lascia tranquilli i tifosi della Juve, che ormai pensano all’addio del francese a fine stagione.

Undici gol stagionali possono valere un nuovo top club. Il transalpino Adrien Rabiot è uno dei probabili partenti in casa Juventus: andare via a costo zero sarebbe una brutta perdita per i tifosi bianconeri e per la dirigenza. L’incertezza sul futuro in classifica e possibile esclusione dalle coppe europee sta allontanando sempre più il centrocampista, che attrae tutti i top club.

Rabiot dal futuro incerto, ma la sua è stata una grande stagione in campo con i piemontesi e con la Francia, finalista al mondiale. Non mancano le proposte, una però è stata già scartata facendo molto discutere.

Futuro Rabiot, un top club è già out

L’ingaggio del centrocampista non sarà dei più semplici, rinnoverebbe alla Juventus per le stesse cifre (guadagna sette milioni di euro netti), mentre per un altro top club la cifra andrebbe al rialzo. In bianconero e a Torino si è ambientato soprattutto dalla sua seconda stagione l’ex PSG, che in un’altra squadra andrebbe a guadagnare almeno dieci milioni di euro, considerando come il suo agente-mamma non è intenzionata a concedere sconti. Intanto, c’è già una prima esclusa: Rabiot non andrà al Bayern Monaco.

I bavaresi sono tagliati fuori dalla corsa per un motivo che sta facendo già discutere, ovvero il pessimo rapporto con il tecnico Thomas Tuchel. Dai tempi del Paris Saint Germain i due non sembrano sopportarsi più di tanto, il centrocampista bianconero non andrebbe in Germania per scontrarsi contro il tecnico, scartando così l’ipotesi della Bundesliga nettamente.

Rabiot via dalla Juve resta un’ipotesi con alte possibilità di concretizzarsi. Si parte proprio dal ritorno al Psg, anche se dipenderà molto dalla permanenza di Messi e da chi sarà il nuovo tecnico al posto di Galtier. In Premier ha un maggior mercato, il Manchester United lo aveva quasi comprato la scorsa stagione e può tornare all’assalto, il Newcastle sogna il francese come principe del centrocampo. In tutto ciò, è la Juve che latita, una proposta al centrocampista non è ancora pervenuta e ciò innervosisce i tifosi.