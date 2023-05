La caccia è finita: nuovo centrocampista per il Milan

Il Milan è pronto a chiudere il primo colpo di calciomercato in vista della prossima stagione. I rossoneri sono ai dettagli per il primo rinforzo.

La squadra di Stefano Pioli è al lavoro per cercare di centrare la qualificazione alla Champions League che potrebbe arrivare grazie alla penalizzazione della Juventus. Nel frattempo la società è pronta a chiudere il primo colpo.

La stagione del Milan ha messo in evidenza diverse lacune della rosa a disposizione di Stefano Pioli che non ha avuto a disposizione i ricambi che sperava per portare avanti la lotta per più obiettivi. Le uniche soddisfazioni della squadra rossonera sono arrivate dalla Champions League, conclusasi però nel peggiore dei modi, ossia con l’eliminazione da parte dei cugini dell’Inter. Il club sa di dover rinforzare la squadra ed è ad un passo dal primo acquisto.

Calciomercato Milan, ai dettagli il primo colpo per l’estate

Secondo quanto affermato dai media inglesi, il Milan sarebbe ad un passo dall’acquisto di Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese piace molto a Pioli che vuole avere un centrocampo maggiormente muscolare.

Il calciatore inglese, classe 1996, ha vissuto una stagione difficile non riuscendo ad andare mai a segno in Premier League e perdendo sempre di più il posto da titolare nel club londinese. Gli ottimi rapporti tra le due società, come dimostrano gli affari Bakayoko e Tomori, potrebbero rendere più semplice la trattativa con il centrocampista pronto a vestire la maglia del Milan in vista della prossima stagione.

Un rinforzo che andrebbe a dare maggiore fisicità ad un reparto che durante questa stagione è andato spesso in sofferenza per quello che riguarda il Milan. Il sempre più probabile arrivo di Kamada darà maggiore dinamismo alla squadra rossonera che potrà contare sul gigante del Chelsea per dare quei muscoli che spesso sono mancati alla formazione di Stefano Pioli. Il club meneghino è quindi sempre più attivo sul mercato per sistemare il reparto mediano con Maldini e Massara che sanno di dover rivoluzionare molto anche in attacco.

L’arrivo di Loftus-Cheek andrebbe a chiudere le porte ad uno dei sogni dei tifosi rossoneri per quello che riguarda il calciomercato. Negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti le voci che parlavano di un possibile arrivo di Milinkovic-Savic a Milanello con il club pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il suo cartellino. Un affare che sfumerebbe visto lo stesso ruolo ricoperto dal centrocampista del Chelsea.