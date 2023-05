Ajla Tomljanovic, rientro in gran stile: col nuovo completo è una favola

Ajla Tomljanovic si mostra in splendida forma: la tennista ha un nuovo look sportivo che in campo stupirà i tifosi e ha già ammaliato la platea di Instagram

Una delle maggiori protagonisti del tennis mondiale punta ora a una rivalsa, vuole dimostrare anche ai tifosi italiani di non essere solamente una ex di Matteo Berrettini, quanto una combattente di prima qualità per i prossimi incontri.

Trent’anni e ancora voglia di stupire. Ajla Tomljanovic è pronta a dare il meglio di sé, la tennista croato-australiana vuole riprendere un po’ il tempo perduto. Nativa di Zagabria, per molti sportivi italiani il suo nome si lega inevitabilmente a quello di Matteo Berrettini, prima di Melissa Satta era lei a rubare il cuore del The Hammer.

Una storia durata tre anni e poi terminata, è stato un amore tra i più discussi nel mondo del tennis e forse non visto benissimo da qualche esperto. La croata però ha continuato a stupire i suoi fan, le ultime foto mostrano un nuovo look per ripartire all’assalto.

Tomljanovic, un vestito che fa centro

È un periodo molto frenetico questo per Ajla Tomljanovic, che alterna la sua attività sportiva anche a quelle delle copertine in prima pagina, comparendo anche per Vogue e Forbes tra le altre e con condizioni fisiche in campo ancora precarie dopo gli ultimi infortuni. Il ritiro agli Australian Open per problemi fisici ha lasciato l’amaro in bocca, poteva essere il suo torneo. Ha avuto comunque una crescita sportiva importante, per molti esperti – una volta rientrata in piena forma – può davvero stupire. Nel frattempo, con il suo sponsor tecnico, ha ufficializzato il cambio di immagine: l’ultima foto di Ajla Tomljanovic trova pieni consensi.

La tennista andrà in campo con un vestitino blu tutto particolare, i fan approvano sin da ora la sua scelta. I sostenitori virtuali non mancano, sono più di 300mila gli utenti che la seguono su Instagram e le mostrano il loro affetto sempre con particolare cura, dimostrando come anche nel mondo del tennis ci possano essere delle star femminili abbastanza apprezzate.

Alja Tomljanovic è in rampa di lancio, fa parte di quella schiera di tenniste che stanno diventando delle vere e proprie influencer. Lo fanno avendo una platea pressoché mondiale, senza dimenticare però che il loro primo impegno è quello di dare il meglio con la racchetta in mano, poi tutto il resto si vedrà.