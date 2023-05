Chi l’ha visto meglio della Coppa: gli ascoltatori non hanno dubbi

Confronto degli ascolti tv della serata di mercoledì 24 maggio con la finale di Coppa Italia in programma in concomitanza con Chi l’ha visto.

La stagione calcistica volge al termine ed è tempo di finali per assegnare i primi trofei dell’annata 2022/2023. Mercoledì 24 maggio si è tenuta la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter con il successo dei nerazzurri per 2-1.

Una partita che ha avuto un discreto seguito in tv, trasmessa dalle reti Mediaset su Canale 5. Una serata che ha messo in competizione la partita tra nerazzurri e viola con un film su Rai 1, ‘Il diritto di contare’, ‘The Good Doctor’ su Rai 2 e ‘Chi l’ha visto’ su Rai 3. Le altre reti Mediaset hanno puntato su ‘I pirati dei Caraibi’, per quanto riguarda Italia 1 e ‘Don Camillo e l’onorevole Peppone’ su Rete 4. Andiamo a vedere il confronto sui dati tv e chi si è aggiudicato la serata.

Ascolti tv, chi ha vinto tra la Coppa Italia e Chi l’ha visto

La partita di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter ha vinto in maniera netta la serata per quello che riguarda gli ascolti tv. Un successo annunciato ma forse non così roboante come ci si poteva aspettare.

Il successo di Lautaro Martinez e compagni è stato infatti seguito da 6.997.000 spettatori, conquistando il 33% di share. Al secondo posto il film su Rai 1 ‘Il diritto di contare’ che per poche migliaia di spettatori ha battuto Chi l’ha visto su Rai 3 (11,34% di share contro l’11,13%). Più staccati ‘The Good Doctor’ su Rai 2 ed i ‘Pirati dei Caraibi’ su Italia 1 con il 5,01% di share seguiti a ruota dal Don Camillo e l’onorevole Peppone che chiude con il 4,96%.

Una vittoria netta quindi per Canale 5 con la partita che è stata scelta da un italiano su tre. La Rai ha saputo però reggere il confronto con le proprie scelte e con lo storico ‘Chi l’ha visto’ che in una serata così complicata vista la concorrenza ha sfiorato i 2 milioni di spettatori.

Numero di spettatori che con ogni probabilmente aumenterà ancora per Mediaset in occasione dell’altra finale che attende la squadra di Simone Inzaghi, quella di Champions League contro il Manchester City. Una partita che potrebbe scrivere la storia del club meneghino, a caccia del quarto successo nella sua storia per quello che riguarda la coppa ‘dalle grandi orecchie’.