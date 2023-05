FIGC, partita truccata in campionato: arriva la decisione ufficiale

Il mondo del calcio italiano è stato scosso da una notizia che ha lasciato tutti di stucco. La FIGC, infatti, ha aperto un’indagine su una partita che si sospetta truccata. Il sospetto è di illecito sportivo ed in tal senso è arrivata la decisione ufficiale che tutti stavano aspettando.

Non c’è davvero un attimo di tregua e di pace per il calcio in Italia. A tutti i livelli. Mai come in questo periodo si stanno rendendo necessari gli straordinari in Federazione, per la Procura. I casi più eclatanti sono senza ombra di dubbio quelli che vedono la Juventus in prima linea, con la questione legata alla manovra stipendi ancora tutta da chiarire. Il tema di oggi, però, è quello legato alla partita truccata per la quale c’è un forte sospetto di illecito sportivo. E’ stata aperta una indagine ed ora è arrivata la decisione ufficiale che tutti stavano aspettando.

Partita truccata, arriva la decisione ufficiale

La partita sulla quale sono stati puntati i riflettori è quella tra Perugia e Benevento di Serie B ed in particolar modo sul gol messo a segno da Kouan. Il giocatore, infatti, a tempo quasi scaduto, è stato messo a tu per tu con la porta da un clamoroso errore di Leverbe, davvero inspiegabile. C’è il sospetto che si tratti di illecito sportivo e la FIGC, per questo, ha avviato una indagine.

Attraverso una nota ufficiale il Perugia ha fatto sapere di aver appreso la notizia di questa apertura delle indagini dai media nazionali e non dalla Procura. Nonostante ciò, dal momento che si tratta di una cosa a dir poco curiosa e singolare se si analizza la prassi giuridica in situazioni come questa, il club ha deciso di mettersi a disposizione delle autorità per chiarire tutto, nel caso in cui dovesse essere necessario.

Perugia-Benevento, indaga la FIGC

Il gol di Kouan avrebbe potuto spalancare le porte per la salvezza ed era quindi una situazione a dir poco sentita. A far saltare tutto, però, è stato il pareggio del Brescia sul campo del Palermo che ha permesso alle Rondinelle di portarsi a quota 40 punti e di allungare proprio rispetto agli umbri. Un episodio sul quale va fatta sicuramente chiarezza, per evitare che dei fantasmi possano volare sopra il campionato di Serie B.