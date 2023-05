Calciomercato, Donnarumma cambia squadra: l’annuncio su Sky

Rivoluzione in casa Paris Saint-Germain: tra gli addii ci potrebbe essere anche quello di Gianluigi Donnarumma, ecco dove giocherà

Voltare pagina subito: Gianluigi Donnarumma potrebbe dire addio al PSG per pensare al prosieguo della sua carriera. Il classe 1999 è ormai diventato un punto di riferimento maturando una certa esperienza anche a livello internazionale. Lanciato da giovanissimo da Mihajlovic ai tempi del Milan, ne è passata acqua sotto i ponti imponendosi sempre di più anche in campo europeo nonostante qualche incertezza di troppo come contro il Real Madrid.

Criticato aspramente per qualche incertezza di troppo al PSG, il portiere italiano sarebbe pronto per pensare ad un nuovo capitolo della sua carriera per tornare a mettersi in luce. In estate la dirigenza parigina dovrà così fare i conti con cessioni da urlo: i campioni del PSG vogliono cambiare aria per vincere la Champions League altrove. Nelle ultime stagioni c’è stata tanta delusione: nemmeno il tridente da urlo composto da Messi, Neymar e Mbappè è riuscito a regalare il sogno della Coppa ‘dalle grandi orecchie’.

Calciomercato, Donnarumma verso l’addio: giocherà in Premier League

Un annuncio a sorpresa che ha lasciato tutti senza parole. Gigio Donnarumma è pronto per una nuova avventura dopo aver sposato il progetto PSG. Dopo il campionato francese vinto, lo stesso portiere originario di Castellammare di Stabia si è recato a Montecarlo per il GP di Monaco per trascorrere qualche ora in completo relax.

Lo storico inviato di Sky, Marco Nosotti, che segue da anni la Nazionale italiana ha rivelato che l’estremo difensore italiano del Psg, Gianluigi Donnarumma, sarà il nuovo portiere del Manchester United. De Gea andrà via e così la dirigenza dei Red Devils avrebbe subito messo nel mirino il portiere dell’Italia per puntare sul suo profilo. L’ex Milan ha avvisuto stagioni altalenanti a Parigi con la sua voglia di tornare ad essere felice.

L’ambiente in casa PSG è ormai saturo: in estate ci saranno cessioni eccellenti per rivoluzionare la rosa in ottica futura. Anche Neymar e Messi sono sul punto di andare via con le valigie già pronte: dopo la Ligue1 vinta all’aeroporto i calciatori sono stati accolti soltanto da tre tifosi. Un annuncio a sorpresa su Sky Sport per quanto riguarda il portiere della Nazionale italiana, pronto ancora a difendere i pali della squadra azzurra.