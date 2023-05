Palladino al Milan, c’è la data!

Raffaele Palladino è uno degli allenatori più in voga al momento ed ha attirato l’attenzione di diverse big tra cui il Milan.

La splendida stagione del Monza da quando c’è Raffaele Palladino sulla panchina ha portato le big del nostro campionato a pensare a lui per la propria guida tecnica. Tra queste c’è il Milan.

Il Milan, al momento deciso a proseguire con Stefano Pioli, ha inserito il nome dell’ex giocatore del Genoa nella lista dei possibili tecnici in ottica futura. Classe 1984, il giovane allenatore rappresenta quindi un’opzione per diverse squadre e sembra esserci una data nella quale verrà svelato il suo futuro. Il tecnico è quindi pronto a valutare nuove opzioni con la possibilità di passare già da questa estate alla guida di una big del nostro campionato.

Calciomercato Milan, idea Palladino: c’è una data decisiva

Il prossimo 5 giugno, data successiva alla chiusura del campionato di Serie A, Raffaele Palladino incontrerà Adriano Galliani per parlare di futuro e del possibile rinnovo del contratto.

Un incontro che sarà decisivo per le sorti della panchina del Monza con il club che attende di conoscere il suo destino anche in ottica europea. La possibile squalifica della Juventus dalle coppe europee per una stagione potrebbe portare i biancorossi a centrare la qualificazione alla prossima Conference League dopo una sola stagione di Serie A. Nel caso in cui la squadra dovesse disputare le coppe il tecnico resterà certamente alla guida di Pessina e compagni.

Si parlerà anche del rinnovo del contratto con il tecnico che però farà un punto anche sulle possibile alternative per il proprio futuro. Durante l’estate, eccezion fatta per l’Inter, potrebbe scatenarsi un vero e proprio valzer delle panchine. Da Spalletti ad Allegri, passando per Mourinho, in molti potrebbero lasciare le proprie panchine durante l’estate. Da non escludere poi un cambio anche per Stefano Pioli, reduce da una stagione deludente con i rossoneri, almeno per quello che riguarda il campionato.

Il Milan non è completamente soddisfatto dei risultati stagionali ed al termine del campionato incontrerà il tecnico per fare il punto della situazione. Nel caso in cui si dovesse arrivare ad un addio inaspettato, uno dei nomi sulla lista di Maldini e Massara è proprio quello di Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza infatti, con la sua strepitosa prima stagione in Serie A, ha portato gli occhi dei dirigenti del maggiori club italiani su di lui.