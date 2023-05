Torna e rescinde, la Juve se ne libera

Si lavora già alla prossima stagione in casa Juventus: il big, adesso, può davvero rescindere con i bianconeri

Un’annata turbolenta che – qualcuno da Torino sicuramente ne sarà felice – sta per finire. I mesi che la Juventus ha portato avanti, tra campo e vicende extracalcistiche molto spiacevol, sono stati difficili da affrontare per il gruppo allenato da Massimiliano Allegri.

L’Inchiesta Prisma e più specificatamente il caso plusvalenze fittizie ha monopolizzato per diverse settimane l’attenzione in casa bianconera. La penalizzazione di 15 punti – poi ridotta recentemente a 10 – ha complicato quasi irrimediabilmente il cammino della ‘Vecchia Signora’ verso l’Europa. La Champions League è ormai un lontanissimo miraggio mentre si attende con ancora più ansia che l’UEFA – e Ceferin – si pronuncino sull’eventuale blocco alle competizioni europee per una o più stagioni. Il potenziale dramma ben lontano dal calcio giocato sarà accompagnato già tra qualche settimana dal tema più caldo, quello che da qui a fine agosto attirerà i pensieri di tutti gli addetti ai lavori: il calciomercato.

Sembra chiaro come, da Torino, si sta studiando una vera e propria rivoluzione. Sia chi non rientra nei piani del ‘Conte Max’ che ci è ormai lontano dal rinnovo, lasceranno spazio a nuovi arrivi. Sembrava scontata la partenza a zero ma in difesa, un pò a sorpresa, Juan Cuadrado alla fine potrebbe rinnovare. Insieme ad Alex Sandro rappresentano la vecchia guardia bianconera e entrambi dovrebbero quindi restare. In mediana sembra inevitabile l’addio di Rabiot che non rinnoverà, lasciando a zero la Juve. Intanto, però, uno dei big di Allegri in prestito è pronto a fare ritorno: il suo futuro è già scritto.

Rescissione già programmata: lascia la Juventus

Ha sposato il progetto bianconero nell’estate 2020, nel tanto discusso scambio con Miralem Pjanic. Ma Arthur Melo non ha mai convinto i vertici bianconeri che, la scorsa estate, lo hanno ceduto in prestito al Liverpool. In terra inglese, però, il brasiliano è stato un fantasma.

Praticamente mai presente agli ordini di Klopp, poi l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di gioco ed infine pochi minuti con la Primavera dei ‘Reds’. Una bocciatura totale che non darà spazio minimamente alla possibilità che l’ex Gremio e Barcellona possa rimanere al Liverpool. Arthur tornerà a Torino e, è già tutto deciso, dovrebbe firmare la rescissione con la società bianconera.

La Juventus non ha la minima intenzione di puntare su di lui e per risparmiare sul ricco ingaggio che da contratto gli verrebbe garantito fino al giugno 2025, è pronta a rescindere l’attuale accordo e lasciare Arthur libero di accasarsi da svincolato altrove. Si è parlato a lungo di un ritorno in Brasile ma intanto l’unica certezza è che il 26enne verdeoro saluterà immediatamente e definitvamente la Juventus.