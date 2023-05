Calciomercato, Tuchel lascia: svolta in Serie A

Tira brutta aria in casa Bayern Monaco. Nonostante la vittoria della Bundesliga, Thomas Tuchel può lasciare subito: gioia in Serie A

Una rivoluzione incredibile in casa bavarese. Dopo il doppio licenziamento di Kahn e Salihamidzic dalla dirigenza del Bayern Monaco, ora anche Thomas Tuchel potrebbe subito fare le valigie. Arrivato a stagione in corso per sostituire Nagelsmann, il suo futuro sarebbe lontano dalla Germania.

Un’indiscrezione clamorosa quella lanciata dal tabloid Daily Mail, che ha rivelato che l’ex centrocampista del Bayern e del Liverpool, Hamann, sia convinto che anche Tuchel, arrivato soltanto a fine marzo, possa fare le valigie. Secondo alcune fonti potrebbe già avvenire oggi. Una rivoluzione a sorpresa in casa Bayern con l’addio a sorpresa dell’ex Chelsea che era stato chiamato nella pausa Nazionale. Un altro colpo di scena, l’ennesimo degli ultimi giorni. Successivamente alla tv tedesca, lo stesso Hamann ha specificato come possa essere lo stesso Tuchel a salutare il Bayern.

Novità importanti in ottica futura per conoscere così il progetto del club bavarese, che è riuscito a conquistare una Bundesliga insperata fino a qualche giorno fa. Un altro trionfo decisivo per porre le basi per il prossimo progetto dicendo addio a due dirigenti illustri, presenti da anni nell’organigramma societario.

Calciomercato, Tuchel pronto a nuove sfide anche in Serie A

L’allenatore tedesco ha accumulato tanta esperienza a livello internazionale. Nell’ultima stagione è arrivato anche il trionfo con la Bundesliga proprio nell’ultima giornata del campionato tedesco. Una disfatta incredibile per il Borussia Dortmund che si trovava in vantaggio: le due big di Germania sono arrivate a pari punti in classifica, ma i bavaresi hanno avuto la meglio.

Novità importanti a partire dalle prossime ore con la stagione già terminata in Bundesliga. Il Napoli così come la Juventus ed altri top club italiani sarebbero pronti a fiondarsi su un profilo di fama internazionale, come quello di Thomas Tuchel. Al momento si trattano soltanto di suggestioni ed indiscrezioni in vista della prossima stagione.

Idee entusiasmanti per arrivare fino in fondo senza lasciarsi ostacolare. In casa Bayern è appena iniziata una rivoluzione: soltanto a breve si conoscerà se investirà anche l’allenatore tedesco tornato alla ribalta dopo l’esonero al Chelsea. Un motivo per le big della Serie A per seguire quello che succederà nelle prossime ore in casa bavarese. Ora tutto può cambiare a favore delle italiane con un altro profilo prossimamente libero da prendere immediatamente.