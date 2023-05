L’addio è certo: derby d’Italia per un big del Barcellona

Il tecnico dei blaugrana ha già dato il benservito al prodotto della Cantera: Inter e Juve si sfidano a suon di milioni

Lungi dall’essere inaccessibile come il blasone dei club dovrebbe lasciar pensare, il parco giocatori di Real Madrid e Barcellona può rappresentare un ottimo bacino di reperimento di profili interessanti per le big del nostro calcio. Merito di quella categoria chiamata ‘esuberi tecnici’. Dentro la quale spesso rientrano calciatori magari pagati suon di milioni ma che poi, per un motivo o per l’altro, non rientrano più nei piani delle citate super potenze.

Non è un caso che, andando parecchio indietro negli anni, l’Inter abbia costruito su Cambiasso e Sneijder, due ‘scarti’ delle Merengues, il centrocampo della squadra del Triplete. L’altro mediano, lo ricorderete, era Thiago Motta. Anch’egli passato precedentemente dalle parti di una big come il Barcellona. Solo restando all’attualità, i tifosi nerazzurri ancora rimpiangono Achraf Hakimi, il marocchino che il club spagnolo capitanato da Florentino Perez proprio non ha voluto.

Chiudiamo il cerchio delle star della Serie A passate per la ‘strana’ selezione di Real e Barcellona con Theo Hernandez. Forse il miglior acquisto degli ultimi 7-8 anni del Milan, soprattutto se mettiamo in relazione il valore del giocatore con quanto sia costato. Insomma, guardare a casa delle grandi di Spagna può essere un esercizio molto utile per rinforzare in modo significativo le proprie rose.

Xavi lo libera, Inzaghi e Allegri se lo contendono

Arrivato, anzi tornato, al Barcellona a parametro zero via Manchester City, il 22enne spagnolo ha sofferto enormemente la concorrenza nel reparto difensivo dei bluagrana. La contemporanea presenza di Jules Koundè, Ronald Araujo ed Andreas Christensen non ha giovato alla causa di Eric Garcia, che il tecnico Xavi ha impiegato per meno di 1400 minuti in stagione.

Forse non pochissimi, potrebbe sostenere qualcuno, ma molti di questi sono dovuti esclusivamente agli stop per infortunio di almeno due compagni di reparto. Nonchè al massiccio turnover messo in atto dall’allenatore catalano quando ormai era chiaro che il titolo avrebbe preso la via di Barcellona.

Come sottolineato da Fichajes.net, portale spagnolo esperto di mercato, l’ex metronomo del Barça di Guardiola e Luis Enrique avrebbe dato il via libera alla partenza del canterano. Che forse sarebbe anche rimasto se non fosse che i catalani devono obbligatoriamente abbassare il monte ingaggi. Non solo se vogliono rincorrere il sogno Messi, ma anche solo per depositare il rinnovo di contratto del gioiello Gavi in Lega.

Eric Garcia potrebbe andar via per una cifra non superiore ai 12-15 milioni: un’occasione d’oro per Inter e Juve, con Inzaghi ed Allegri pronti a darsi battaglia per il talento catalano. Che ha ancora 22 anni.