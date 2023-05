Roma, finale storica: i Friedkin incassano una fortuna, le cifre

Tifosi pronti ad inondare l’Olimpico per seguire una squadra vicina all’ennesimo traguardo degli ultimi due anni di gestione Mourinho: ecco il boom di ricavi nella finale di Europa League

Nonostante l’ennesimo scivolone in campionato contro la Fiorentina ed il solo punto di distacco dalla Juventus – penalizzata di dieci lunghezze in classifica – la Roma tiene duro. Sia perché ha tutte le intenzione di blindare la qualificazione europea per il prossimo anno, sia perché non vuole affatto farsi sfuggire l’incredibile bis consecutivo della sua storia recente.

Il prossimo mercoledì si giocherà sul campo neutro della Puskas Arena di Budapest la finalissima di Europa League contro il Siviglia, la stessa formazione che aveva escluso propri i bianconeri di Allegri in semifinale con una battaglia finita ai supplementari.

Il tecnico José Mourinho ha voglia di ripetersi come un anno fa in Conference League, ma servirà anche il massimo supporto dei sostenitori giallorossi che sono riusciti nell’incredibile corsa contro il tempo a recuperare i circa 16mila tagliandi messi a disposizione dall’UEFA.

Roma vestita a festa, ecco l’allestimento per la finale di Europa League

Ma non ci sarà soltanto tifo in loco. Sulla scia di quanto fatto dal Napoli al Maradona di recente per la festa Scudetto, anche la società giallorossa in mano ai Friedkin ha ben pensato di allestire lo Stadio Olimpico ad hoc per l’occasione chiedendo i permessi al Comune di Roma.

Sei maxi schermi permetteranno a tutti i fruitori del servizio di assistere a distanza all’incontro dentro il proprio stadio, senza tuttavia avere modo di scendere sul terreno di gioco per ultimare i festeggiamenti in caso di vittoria vista la vicinanza alla partita decisiva contro lo Spezia.

Con o senza abbonamento, i biglietti finora venduti sono stati più di 48mila per una stima complessiva destinata a raggiungere circa un milione di euro. Nel caso in cui il grafico delle vendite dovesse continuare a subire un’impennata sarà possibile procedere all’apertura di altri settori dell’impianto oltre le canoniche Curva Sud, Distinti Sud, Curva Nord e Distinti Nord.

Un risultato straordinario che non soltanto offre la possibilità a tutti i tifosi di essere parte del momento, ma che massimizza anche i ricavi di una stagione complessivamente positiva culminata coi 19 milioni di euro derivanti dalla mera partecipazione alla finale senza contare gli incassi al botteghino. Roma è quindi pronta, ora la palla passa alla squadra.