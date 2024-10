Champions League, le probabili formazioni di Atalanta-Celtic e Young Boys-Inter

Domani seconda giornata di gare valide per la 3^ giornata della “League Phase” della Champions League 2024/25. In campo, dopo Juventus, Milan e Bologna, anche Atalanta e Inter. Le due formazioni nerazzurre saranno impegnate: una in casa, la Dea, al Gewiss Stadium di Bergamo; e una in trasferta, l’Inter allo stadio Wankdorf di Berna.

Sia Inter che Atalanta devono dare continuità alle ottime prestazioni delle prime due gare. A Bergamo, la Dea ospiterà il Celtic, mentre a Berna l’Inter sarà avversario dei padroni di casa dello Young Boys.

Atalanta-Celtic, ore 18,45

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi. All. Rodgers.

Young Boys-Inter, ore 21

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Athekame, Benito, Camar, Hadiam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula. All. Magnin.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, C. Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi.