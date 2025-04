Inter, che cuore! Ora sognare è lecito

L’Inter ci crede e fa bene a farlo. I nerazzurri hanno conquistato l’andata dei quarti di finale di Champions League, espugnando Monaco di Baviera al termine di una prestazione cinica, ricca di sostanza, sofferenza e anche qualità nella finalizzazione. Il pareggio di Muller sembrava aver strozzato l’urlo del biscione, che ha avuto la forza in contropiede di segnare con Frattesi, perfettamente assisstito da Carlos Augusto dopo il filtrante di Barella.

Contro una squadra forte come il Bayern Monaco nulla è ovviamente già scritto, ma giocare a San Siro con un gol di vantaggio la sfida di ritorno è sicuramente un ottimo viatico da sfruttare.

Le parole di Calhanoglu a Inter Tv

Come avete vissuto gli ultimi minuti in campo?

“Bellissimi. Non è facile vincere qui, ma abbiamo tutto e faccio i complimenti alla squadra per aver reagito molto bene dopo Parma. Adesso ci sarà la seconda gara, ma siamo carichi perché siamo con un piede in avanti”.

Cosa servirà a San Siro?

“Sarà caldissimo, i nostri tifosi saranno lì ad aiutarci e non vediamo l’ora di giocare perché vogliamo andare avanti”.

Avete motivazioni extra che arrivano da sole?

“Giocando così tanto siamo a ritmo ed è meglio così. Sono tanti sacrifici, non è facile. Ma è più difficile mentalmente che fisicamente, ma siamo contenti perché così trascorriamo più tempo insieme”.

Le parole di Bastoni a Inter Tv

Oggi la chiave è stata la fase difensiva di squadra?

“Sicuramente sì perché il Bayern ha giocatori offensivi fortissimi. Sono veloci, hanno dribbling, hanno tutto. Vedere Lauti, Marcus e tutti i centrocampisti darci una mano rende orgogliosi, dà tanta voglia di lottare gli uni per gli altri ed è questo lo spirito che dovremo avere per andare avanti”.

Cosa vi siete detti dopo Parma?

“Ci siamo detti la verità, se mentalmente siamo quelli col Parma non potevamo assolutamente venire qua a giocarci la partita. Giochiamo veramente tanto, tra tre giorni saremo di nuovo in campo e dovremo essere bravi a ricaricarci dal punto di vista mentale”.

Quanta voglia c’è adesso di tornare in campo anche in campionato?

“Sì, adesso ci godiamo un attimo di riposo perché ne abbiamo davvero bisogno. Però c’è tanta voglia. Siamo ad aprile, siamo in corsa su tutte le competizioni e questo ci dà tanta voglia”.

Le parole di Sommer a Inter Tv

Oggi meno rischi rispetto al solito: “Siamo messi bene sul campo, per me è stato speciale perché ho giocato qua, siamo felici per questa vittoria. Il ritorno a San Siro? I tifosi sono sempre importantissimi, la seconda partita a San Siro è importante per noi, abbiamo bisogno di energia e di compattezza, poi vediamo come va”.

Ora il Cagliari: “C’è anche il campionato, ora siamo felici per questa vittoria e da domani inizieremo a preparare la gara di Serie A che è molto importante per noi”.