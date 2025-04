Caos Musetti, duro sfogo: tifosi senza parole

Lorenzo Musetti vince in rimonta la sfida inaugurale del suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo, ma è polemica.

Dopo Indian Wells e Miami Open, si torna in campo con il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. Lo spettacolo del grande tennis si sposta ora a Montecarlo dopo l’ultima tappa spettacolare in America, conclusa con la vittoria a sorpresa del giovane Mensik nella finale contro Novak Djokovic. In campo ieri sono subito scesi gli italiani nel tabellone, con Berrettini che ha superato l’argentino Navone e Fognini che invece è stato eliminato da Cerundolo.

È stato un esordio molto complicato quello che ha visto protagonista Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, che se l’è dovuta vedere con il cinese Bu Yunchaokete. L’italiano, numero 16 al mondo, arriva a Montecarlo dopo l’eliminazione a Miami contro Nole Djokovic agli ottavi di finale (un netto 6-2, 6-2 per il serbo). Era uscito ancora prima, invece, nel Masters 1000 di Indian Wells, sconfitto ai sedicesimi dal francese Fills. Sulla terra rossa cerca dunque un riscatto, e soprattutto qualche altro punto per provare a scalare il ranking atp.

Disastro Musetti, il duro sfogo

Non è iniziata affatto bene la partita di Musetti, apparso parecchio nervoso e fuori giri soprattutto nel primo set. Va detto che Bu Yunchaokete ha giocato un ottimo tennis nella parte iniziale del match, ma l’italiano è sembrato poco dentro alla partita e poco concentrato, concedendo sicuramente qualche punto di troppo.

Un piano tattico e una serie di scelte che hanno lasciato qualche dubbio anche a Paolo Bertolucci, al commento della partita su Sky Sport. Durante la telecronaca, l’ex tennista azzurro si è infatti interrogato: “Ma perché Musetti sta giocando a chi tira di più? Il braccio di ferro con questo lo vinci solo se prendi due righe. Deve portare il gioco su un tennis più difficile, più di mano. Deve variare il suo gioco, perché sta usando questa strategia?“. Ed infatti, il primo set si è concluso con il successo del cinese con un convincente 6-4.

Le cose, però, sono decisamente cambiate con il proseguimento del match. Musetti è tornato in carreggiata, ci ha messo grinta e determinazione ed è tornato a giocare ad ottimi livelli. Dopo un’ottima prima metà di match, Bu Yunchaokete ha cominciato a cedere, a concedere qualche iniziativa a Musetti ed anche a sbagliare qualche palla. Il tennista italiano ne ha approfittato, e dopo aver vinto il secondo set per 7-5 si è poi aggiudicato il terzo con un più sereno 6-3.