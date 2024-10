ESCLUSIVA – L’agente Galli: “Bianco, è solo l’inizio. Fiorentina? Lo segue. Raimondo nel posto giusto, Riccio cresce”

L’agente Giuseppe Galli è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA, per parlare di due giovani talenti che rappresenta. Il primo è Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002 passato alla Sampdoria in estate, in prestito al Modena. Il secondo è Alessandro Bianco, gioiellino della Fiorentina che ha trovato ampio spazio agli ordini di Nesta al Monza trovando il primo gol in Serie A, nella sfida salvezza contro il Verona vinta dai brianzoli.

Bianco è contento del gol?

“L’ho visto ieri dopo la partita ed era felicissimo, il primo gol in Serie A è sempre un bel traguardo, ma per lui è solo l’inizio di un percorso che sta facendo. Come pensavo, sta dimostrando che in questa categoria ci può stare benissimo”.

Nesta quanto è importante nella sua crescita?

“Beh, considerando che lo ha avuto anche l’anno scorso e lo ha voluto con sé quest’anno, lo è molto in termini di fiducia e consigli che gli dà. Poi certo, il ragazzo ha qualità e ci mette tanto del suo per meritarsi questa fiducia”.

Quali limiti ha questo giocatore?

“Non voglio dire dove possa arrivare, ma di anno in anno sta crescendo aggiungendo qualcosa al proprio bagaglio. Come dicevo, anche in Serie A sta facendo vedere quanto vale e che può giocarci tranquillamente, nonostante la giovane età”.

La Fiorentina lo segue, siete in contatto?

“Come tutte le società che mandano in prestito un proprio talento, la Fiorentina lo segue: è un giocatore di proprietà dei viola, anche se ora è concentrato sul Monza ed a fare bene dov’è”.

Anche Raimondo ha fatto il salto in A, cominciando a ritagliarsi il suo spazio al Venezia, nonostante davanti ci sia un leader come Pohjanpalo.

“È così, ha scelto bene con il Venezia, una società che ha creduto molto nelle sue qualità e che lo ha voluto con convinzione. Poi certo, deve lavorare per meritarsi lo spazio come tutti, Di Francesco è un allenatore che con i giovani lavora sempre bene e gli sta dando spazio nonostante la concorrenza. Poi nello staff c’è un ex attaccante come Caccia, che me ne ha parlato bene e so che gli sta dando tanti consigli. Sono convinto che dimostrerà anche lui le sue qualità e che sia nel posto giusto per farlo”.

Riccio: è convinto della scelta fatta con la Samp?

“Assolutamente, si è ambientato molto bene in una società come la Sampdoria, che conosceva le sue qualità e dove si è integrato bene nel gruppo. Anche lui sta proseguendo nel suo percorso di crescita dopo essersi imposto nella categoria”.

C’è un giovane che mi vuole segnalare fra i giocatori che seguite in particolare?

“Dovrei fare tanti nomi, farne uno è riduttivo perché seguiamo tanti ragazzi di assoluto valore. Fare solo un nome? Beh, se proprio devo farne uno, faccio quello di Tommaso Ravaglioli, classe 2006 in forza al Bologna: ne sentirete parlare”.