Annuncio devastante, addio ad un pezzo di storia

Ha contribuito a scrivere la storia di questo sport: ora l’addio è ufficiale, tifosi devastati dall’annuncio.

Gli appassionati di sport sanno bene che prima o poi arriva sempre il momento di dover assistere al ritiro di un protagonista o una protagonista che per anni hanno regalato grandi gioie ai tifosi. Nel calcio hanno suscitato grande ammirazione i tributi dedicati a campioni come Francesco Totti, Alex Del Piero, Giorgio Chiellini, Paolo Maldini e tanti altri ancora nel giorno del loro ritiro.

Emozioni che però non mancano anche quando decide di dire addio un giocatore o una giocatrice che ha scritto la storia di un altro sport. Nei giorni scorsi, infatti, la commozione ha fatto capolino nella pallavolo femminile: Giuditta Lualdi ha infatti deciso di dire addio al volley giocato.

Una carriera straordinaria, quella della pallavolista di Busto Arsizio, cominciata nel 2011 con il Castellanza in Serie D per poi arrivare a concludere con la UYBA Volley, la squadra della sua città, indossando anche la fascia da capitana.

Addio al volley giocato: “Il meglio deve ancora venire”

Domenica 30 marzo, in occasione del match della UYBA contro la Unionvolley Pinerolo (2-3 per le piemontesi, che hanno così ottenuto il pass per le semifinali dei Playoff challenge), il pubblico della E-Work Arena ha travolto d’affetto Giuditta Lualdi: lo stesso hanno ovviamente fatto anche le compagne di squadra, i membri dello staff, gli amici e le amiche.

Il momento più toccante è stato senz’altro quello al termine del match, con la Lualdi che al centro del campo ha confermato l’addio alla pallavolo giocata. La giocatrice bustocca, che si è fatta valere anche nell’ultima gara, ha ricevuto tantissimi applausi da parte di tutti i presenti. Dopo qualche giorno, smaltita la grande emozione, la 29enne ha trovato il modo di ringraziare tutti coloro che fanno parte della UYBA, le compagne, gli avversari, gli allenatori, i dirigenti e ovviamente anche la sua famiglia.

“Quando guardo indietro alla mia carriera, so senza ombra di dubbio che ho dato qualsiasi cosa per aiutare le mie squadre, e rifarei tutto allo stesso modo – le parole di Giuditta Lualdi – La fine della carriera è solo l’inizio di qualcos’altro, che non ho ancora scoperto, ma che non vedo l’ora di vivere. Sono felice“. La pallavolista ha poi concluso affermando che ‘The best is yet to come‘, ovvero ‘il meglio deve ancora venire’: il futuro riserverà senz’altro nuove importanti pagine per la giocatrice bustocca.