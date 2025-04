La decisione del Viminale dopo gli incidenti avvenuti sia all’interno che all’esterno dello stadio Olimpico per il derby tra Roma e Lazio. Divieto di trasferta dopo gli scontri della stracittadina con entrambe le tifoserie coinvolte nella zona di Ponte Milvio e ponte Duca d’Aosta. I sostenitori giallorossi e biancocelesti come si legge su Il Corriere dello Sport, non potranno andare in trasferta per le prossime tre giornate di Serie A.