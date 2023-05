Inter, svolta in società: salti di gioia in arrivo per Marotta

Per l’Inter è in arrivo una svolta societaria non di poco conto. Marotta ha già l’acquolina in bocca per scoprire cosa succederà

Il prossimo calciomercato dell’Inter potrebbe essere coronato da un cambio di budget decisamente vigoroso. Non si tratta di una scelta dettata solo dai risultati, bensì da altri fattori scatenanti che sono fortemente positivi. Certamente anche la stagione ormai in dirittura d’arrivo darà i suoi frutti. Con il risultato più importante di tutti che aspetta solo di essere scritto e tutti i tifosi che sperano ovviamente che la firma sia nerazzurra.

In ogni caso, Champions League o meno, per l’Inter sono in arrivo grandi cose. Di recente si è tenuta una riunione riguardante il Consiglio d’Amministrazione del club. Gli argomenti trattati sono stati molteplici, e c’è stato ovviamente tanto spazio anche per parlare di budget e finanziamenti di vario genere. Questa per il club meneghino è una tematica decisamente spinosa, data la difficoltà di spesa che tante squadre italiane hanno riscontrato di recente.

La questione sponsor tecnico è stata senza ombra di dubbio tra le più accese. La precedente affiliazione al brand Digitalbits non ha portato i frutti desiderati, anzi. I problemi sono stati numerosi, a partire dal potenziale buco di oltre 110 milioni di dollari che l’azienda ha subito. Insomma, non una garanzia come in tanti si sarebbero aspettati. La società è dunque alla ricerca di un marchio che possa sostenere la squadra nel corso delle sue operazioni. Non sarà facile, ma niente che una buona ricerca di mercato non possa fare.

L’unico modo per ottenere tale partnership sembra ovviamente scontato, ma in realtà è un biglietto da visita che quasi risolverebbe la questione in automatico. Non sarà facile ottenerlo, ma una volta compiuto il passo più difficile tutto il resto sarà in discesa.

Inter e sponsor: il piano della dirigenza

A ragion vedute, la dirigenza dell’Inter sembrerebbe essere fermamente convinta di poter trovare uno sponsor solamente a fine stagione. Sembra infatti che l’unico modo per perseguire tale obiettivo sia quello di vincere la finale di Champions League contro il Manchester City. Il fatto che una vetrina europea sia una potenziale attrazione per numerosi sponsor non è un mistero. È anche per questo che tanti club cercano di sbarcare far bene fuori dal campionato.

I nerazzurri eventualmente non sarebbero nuovi ad una manovra di questo tipo. Ma questa volta sarebbero ancora più legittimati a provare a portare a casa la competizione. Insomma, eventuali bilanci sul prossimo sponsor tecnico della squadra verranno dati solamente dopo la finale di UCL che potrebbe incidere in maniera positiva.