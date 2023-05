Calciomercato, Joao Felix in bianconero: tutto pronto per luglio

La carriera di Joao Felix ha subito un’involuzione incredibile, colpa anche di quel trasferimento monstre dal Benfica all’Atletico Madrid. Nonostante un paio di stagioni importanti, il portoghese in maglia Colchoneros ha fatto vedere solo una parte del suo talento, deludendo Simeone e società che hanno addirittura smesso di puntare su di lui.

Gli ultimi sei mesi di questa stagione, infatti, Joao Felix li ha passati in prestito al Chelsea, dove il giovane attaccante non ha però ottenuto i risultati sperati. Quindi il prossimo primo di luglio verrà rispedito al mittente, con l’Atletico che pronto subito a liberarsene nel prossimo calciomercato mandandolo ai bianconeri.

Calciomercato, Joao Felix in bianconero: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joao Felix nel prossimo calciomercato. Il giovane attaccante portoghese non sembra abbia ancora trovato la sistemazione più giusta per lui, anche perché a quanto pare in estate l’Atletico Madrid lo scaricherà al miglior offerente.

Questo scenario, visto come è andata a gennaio, era pronosticabile, anche perché un colpo da 70 milioni di euro non lo mandi in prestito per sei mesi. Il futuro di Joao Felix è dunque sempre più lontano dall’Atletico Madrid e dalla Spagna in generale, anche perché le opzioni più concrete per il portoghese sembrerebbero arrivare dall’estero. L’ex Benfica è comunque oggetto di desiderio per alcuni club de LaLiga, ma la sua intenzione sarebbe quella di cambiare completamente aria per dimenticare il passato ed iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Per questo motivo, stando anche a quanto riportato da fichajes.net, Joao Felix starebbe seriamente valutando la possibilità di trasferirsi in bianconero. In passato il portoghese è stato accostato alla Juventus, ma in questa circostanza stiamo parlando dei colori sociali del Newcastle, che avrebbe adocchiato nell’attaccante dell’Atletico Madrid il perfetto profilo con il quale andare a rinforzare il reparto di Eddie Howe nel prossimo calciomercato.

Newcastle-Joao Felix: due le possibili soluzioni

Nonostante Joao Felix non rientri nei piani del Cholo, e cifre richieste dall’Atletico Madrid per cederlo sono importanti. Si parla addirittura di 100 milioni di euro, cifra che la pretendente Newcastle non avrebbe alcun problema a versare ma dalla quale si vorrebbe, comunque, un pò distaccare.

Per questo motivo al momento sono due le possibili soluzioni alle quali i Magpies si devono aggrappare per provare a chiudere l’operazione Joao Felix: o accontentano l’Atletico ed offrono 100 milioni per il portoghese, o impostano la trattativa sula base di prestito oneroso da 20 milioni di euro con obbligo o diritto di riscatto a determinate condizioni.

Non solo Newcastle: due big assolute su Joao Felix

Al momento il Newcastle sembra essere l’opzione più concreta per Joao Felix, ma nonostante alle ultime deludenti stagioni, il portoghese interessa e non poco in giro per l’Europa. Stando alle ultime notizie, infatti, anche PSG e Real Madrid sarebbero sulle tracce dell’attaccante dell’Atletico Madrid per il prossimo calciomercato, con i Blancos che addirittura lo avrebbero indicato come l’ideale sostituto di Karim Benzema. Si prospetta dunque essere un’estate particolarmente infiammata quella di Joao Felix.