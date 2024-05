Serie A, gli squalificati per la 37a giornata: assenza pesante per Gasperini

Sono 4 gli squalificati della 37a giornata di Serie A. Un solo calciatore espulso nell’ultimo turno con Verona-Torino che ha portato Henry a lasciare anticipatamente il match con l’attaccante squalificato per due giornate. Tre i diffidati di spessore che salteranno la prossima giornata che prenderà il via questa sera con Napoli-Fiorentina.

Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 37a giornata di Serie A ci sono anche altri tre calciatori: il centrocampista dell’Atalanta Koopmeinsers, e i difensori di Lazio e Milan Romagnoli e Gabbia. Un campionato che torna già in questa settimana con il 37esimo turno. Uno snodo cruciale per l’ultimo posto per la prossima Champions League e le altre coppe europee oltre alla lotta salvezza quando mancano 2 giornate al termine della Serie A.