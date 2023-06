Pochettino con le ore contate al Chelsea: lo hanno già esonerato

Mauricio Pochettino é divenuto il nuovo allenatore del Chelsea, ma avrebbe già le ore contate secondo i bookies: l’esonero è quotato

La stagione del Chelsea é stata davvero fallimentare sotto ogni punto di vista nonostante un mercato dove si sono spesi più di 600 milioni di euro, di cui 320 milioni solo nella sessione invernale.

I Blues hanno chiuso il loro campionato con un modestissimo dodicesimo posto che li terrà fuori dalle coppe il prossimo anno ed il colpo per la società londinese é stato davvero duro. Dopo l’esonero di Graham Potter avvenuto ad aprile, il Chelsea ha affidato la panchina ad interim a Frank Lampard in attesa di trovare un successore, rimandando il discorso a fine stagione.

Terminato un campionato ricco di agonia ed avaro di soddisfazioni, il Chelsea non ha perso tempo e nei giorni scorsi ha annunciato tramite i propri canali ufficiali che il nuovo allenatore sarà Mauricio Pochettino che tornerà ad allenare in Premier League dopo aver fatto benissimo sulla panchina del Tottenham. Tuttavia, la permanenza del tecnico argentino sarebbe in bilico almeno secondo il bookmaker Betfair che ipotizza già anche l’esonero.

Pochettino-Chelsea, Betfair “condanna” il tecnico: le quote speciali sorprendono

Per Mauricio Pochettino il lavoro al Chelsea non sarà facile ed il tecnico argentino é cosciente del fatto che dovrà ricostruire quasi tutto da zero nelle macerie lasciate da Potter prima e da Lampard poi.

Tuttavia, il noto bookmaker Betfair non sembra avere moltissima fiducia nell’allenatore argentino ed ha di fatto già “condannato” il tecnico ad un potenziale addio facendo sapere tramite il proprio profilo twitter ufficiale che sono disponibili le quote speciali relative al suo esonero. Quote che hanno lasciato tutti davvero molto sorpresi e che parlano addirittura di un esonero prima di Natale.

L’esonero di Pochettino prima di Natale con il Chelsea in qualsiasi posizione in classifica è quotato “solo” a 7,00 e ciò fa capire quanta fiducia da parte di Betfair ci sia nei confronti del tecnico argentino. L’addio dell’allenatore dei Blues prima di Natale con il Chelsea in zona retrocessione, invece, é quotato a 41,00, mentre l’esonero prima dell’ultima giornata è quotato a 2,50. Insomma, per Betfair, che sia a prima di Natale o a fine campionato, Pochettino ha le ore contate nel Chelsea e non crede che resterà il tecnico dei Blues anche nella stagione 2024-2025.

Ad ogni modo, dire adesso come si comporterà Pochettino alla guida del Chelsea appare molto complicato, anche perché di certo non avrà a disposizione la stessa rosa di quest’anno. In estate é prevista una nuova rivoluzione in casa londinese, con tanti giocatori in uscita e con la società pronta ad investire di nuovo in maniera pesante sul mercato.