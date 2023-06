Camila Giorgi, ci risiamo purtroppo: il problema è sempre lo stesso

Brutte notizie per Camila Giorgi. Un epilogo decisamente inaspettato per la tennista azzurra impegnata al Roland Garros

Era arrivata con grande aspettative Camila Giorgi al Roland Garros. Forte della 37esima posizione nel ranking Wta, l’azzurra puntava quantomeno a bissare l’ottavo di finale raggiunto nella scorsa edizione dello Slam parigino.

L’inizio è stato piuttosto incoraggiante. Nonostante il sorteggio, sulla carta molto impegnativo, Camila ha avuto la meglio con un convincente 6-3; 6-4 sulla tennista di casa Alize Cornet. Una vittoria netta quella dell’azzurra che si è guadagnata così l’accesso al secondo turno contro una delle favorite del torneo, l’americana Jessica Pegula.

Al cospetto della terza testa di serie del seeding, Camila ha ceduto il primo set per 6-2 prima di alzare definitivamente bandiera bianca e ritirarsi, agevolando così la qualificazione al terzo turno della Pegula. La Giorgi si è fermata al termine del primo parziale per il riacutizzarsi di un problema che l’ha condizionata e non poco negli ultimi due mesi, impedendole di competere al meglio e con continuità.

Camila Giorgi, il motivo del ritiro a Parigi

La Giorgi si è ritirata nel corso del match con la Pegula ha causa di un risentimento al ginocchio destro. Stesso problema che l’aveva costretta al ritiro nel primo turno del Wta di Madrid e a disertare il match dell’ultima giornata nella Billie Jean King Cup, competizione a squadre nella quale l’Italia capitanata da Tatiana Garbin ha avuto la meglio della Slovacchia.

Dopo il precedente infortunio a Madrid, la Giorgi era riuscita a recuperare in tempo per gli Internazionali d’Italia, torneo dove è arrivata fino al terzo turno, sconfitta dalla Muchova.

Evidentemente il ginocchio non è ancora a posto e Camila non ha voluto rischiare per non compromettere ulteriormente la situazione in una partita, peraltro, nella quale era molto difficile rimontare. La Pegula ne ha così approfittato e ottenuto la quinta vittoria di fila al cospetto dell’azzurra.

Vedremo ora quale sarà l’entità del nuovo infortunio e se lo stesso consentirà o meno a Camila di partecipare ai tornei su erba che cominceranno immediatamente dopo la conclusione del Roland Garros. Una superficie, l’erba, molto congeniale alla Giorgi, sulla quale può esprimere al meglio il suo tennis potente e incisivo. Non a caso proprio sull’erba di Wimbledon ha ottenuto il suo miglior risultato Slam con i quarti di finale del 2018. Sempre sull’erba ha vinto uno dei suoi quattro tornei in carriera, in Olanda, a Hertogenbosch.