Serie B, Bari e Sudtirol si giocano l’accesso in semifinale

Questa sera al San Nicola di Bari, alle 20.30, i padroni di casa sfidano il Sudtirol per la finale playoff di Serie B. Le due squadre ripartono dal risultato di 0-1 in favore dei bolzanini, che lunedì nella gara d’andata hanno vinto grazie al gol di Rover in pieno recupero. Il Bari di Michele Mignani cerca la rimonta per arrivare in finale dopo un’annata trascorsa al vertice.

BARI, UNA RIMONTA COMPLICATA

La pressione è tutta sulle spalle della squadra di Michele Mignani. Rinato nel 2018, il Bari ha impiegato tre anni a superare lo scoglio Serie C e sogna di tornare in Serie A sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis. I pugliesi sono stati tra le squadre sorpresa di questa stagione. Da neopromossa il Bari ha fatto una stagione di vertice, credendo per mesi anche nella promozione diretta. La squadra barese deve però trovare un’impresa non facile per arrivare alla finale playoff: rimontare il Sudtirol, pur potendo vincere con un solo gol di scarto, sarà difficilissimo. Di fatto, nell’andata al Druso, l’attacco del Bari non ha mai messo in difficoltà Poluzzi, portiere del Sudtirol. Oggi, di fronte ad oltre 50 mila spettatori, il Bari spera nell’impresa per vincere e passare alla finale.

SUDTIROL, SOGNO SERIE A

Partire in vantaggio per il Sudtirol e la sua squadra è fondamentale. Il Sudtirol, così come il Bari, è una delle sorpresa più grande di questo campionato proprio per via della ridotta qualità tecnica dei bolzanini e per l’avvio di stagione, con l’addio di mister Zauli nel ritiro prestagionale. Dall’arrivo di Bisoli, la squadra trentina ha fatto della difesa il suo punto di forza. Difesa e contropiede o assalto finale dopo aver contenuto le folate offensive avversarie. E proprio così ha vinto i primi due match di questi playoff: il turno preliminare contro la Reggina e l’andata col Bari.

Il Sudtirol difende con le unghie e coi denti la vita del suo sogno: la seconda promozione in Serie A in due anni.

UN SOGNO PER DUE

Di fatto Bari e Sudtirol vivono per lo stesso obiettivo, la promozione in Serie A. Il Bari e i suoi tifosi perché verrebbero ripagati degli ultimi 12 anni: la retrocessione e il calcioscommesse, il fallimento del 2018 e la finale playoff persa nel 2020. Insomma, anni di delusioni difficili da digerire.

Dall’altra parte il Sudtirol sta tenendo vivo il suo sogno, diventato obiettivo nel corso dei mesi. Per i trentini lo scorso anno è arrivata la prima promozione in Serie B, e quest’anno da neopromossa si trova a lottare per la sua prima promozione nella massima serie. Non una novità per Bisoli, già in grado di conquistare la doppia promozione sulla panchina del Cesena.