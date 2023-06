Conte con Lukaku: doppietta choc in Serie A

Il calciomercato estivo può riservare un clamoroso colpo di scena in Serie A: Conte e Lukaku ancora insieme

Quello che l’estate ormai incombente sembra promettere è davvero uno spettacolo più unico che mai per il calcio italiano e non solo. Il calciomercato estivo aprirà i bettenti tra poche settimane e le società si stanno già muovendo in quella direzione.

Tra queste vi è sicuramente l’Inter che, prima però, dovrà vedersela nel match dell’anno contro il Manchester City. Una finale di Champions League che, nella Milano nerazzurra, manca da ormai 13 anni. Simone Inzaghi ha intenzione, insieme ai suoi ragazzi, di gettare il cuore oltre l’ostacolo e dare forma ad un’impresa che resterebbe sicuramente nella storia. Ma in casa nerazzurra è anche il tempo di Lukaku che, in prestito dal Chelsea, potrebbe ritornare a Londra. Da valutare il destino di ‘Big Rom’: il belga, ultimamente, ha stupito tutti tornando con grande continuità al gol. Prestazioni che, accompagnate da 14 gol e 6 assist in stagione, promettono davvero tanto per il futuro.

Lukaku è però circondato dal dubbio perchè non è affatto scontato che rimanga a Milano. Anzi. Ed il suo futuro, un pò a sorpresa, potrebbe essere intrecciato a quello di un altro grande protagonista della recente storia nerazzurra come Antonio Conte. L’ex Commissario tecnico ha chiuso anzitempo la sua avventura al Tottenham ma il ritorno in panchina sembra avvicinarsi ogni giorno di più. Ed una clamorosa doppietta che lascerebbe scioccati gran parte dei tifosi potrebbe effettivamente realizzarsi nelle prossime settimane: lo scenario è clamoroso.

Conte più Lukaku: piano folle in Serie A

L’Inter, chiaramente, ripartirà da Simone Inzaghi che recentemente è stato confermatissimo da Beppe Marotta. I risultati danno ragione al piacentino che, quindi, proseguirà la sua carriera a Milano. E Conte? Il suo futuro potrebbe, a sorpresa, portarlo in un’altra big di Serie A.

Occhio alla Roma, visto l’ormai sempre più chiacchierato addio di Josè Mourinho ai colori giallorossi. La primissima richiesta di Conte nella Capitale sarebbe proprio Lukaku, pupillo dell’allenatore salentino che verrebbe scelto per rimpiazzare Tammy Abraham. L’inglese piace molto ai club di Premier e potrebbe quindi dire addio. In tal caso, la ‘doppietta’ in casa Roma sarebbe davvero incredibile.

In panchina uno dei tecnici più quotati e vincenti d’Italia. Al centro dell’attacco, poi, una vera e propria stella come Lukaku che negli ultimi mesi sembra aver ritrovato la sua condizione migliore mettendo a segno reti a raffica. Niente Inter per Conte nè Juventus: l’ipotesi Roma, con Lukaku sotto braccio, è il sogno per il post Mourinho.