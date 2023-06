MotoGP, l’annuncio atteso è arrivato: ora non ci sono dubbi

By

La MotoGP si avvicina al GP del Mugello nel quale potrebbe esserci una novità molto gradita per tutti gli appassionati

MotoGP, dove eravamo rimasti ? Sono passate ormai due settimane dal GP di Le Mans, nel quale Marco Bezzecchi ha trionfato per la seconda volta in stagione, portandosi a un solo punto di distanza in classifica generale da Pecco Bagnaia.

Quest’ultimo, nella gara disputata sullo storico tracciato francese, è incappato nella terza caduta stagionale in Gara, stavolta scontrandosi con l’Aprilia di Maverick Vinales. Un contatto dal quale è scaturito anche un accenno di rissa tra i due piloti prima del chiarimento tra i due avvenuto ai box.

Nonostante abbia indubbiamente la moto più forte del novero, una Ducati Desmosedici sempre più incontenibile sul dritto, Bagnaia non è riuscito a prendersi un vantaggio più ampio sugli inseguitori che hanno approfittato, finora, delle sue disattenzioni.

Ducati ufficiale che per le prime cinque Gare del Mondiale è stata priva della sua seconda guida, colui che avrebbe dovuto affiancare Bagnaia e chissà contendergli anche il titolo.

MotoGP, il rientro è imminente: ora ci siamo per Bastianini

Ci riferiamo ovviamente a Enea Bastianini. Per il pilota riminese, la stagione, di fatto, non è ancora iniziata a causa dell’infortunio rimediato nella Gara Sprint inaugurale a Portimao. Uno scontro con Luca Marini gli è costata la frattura della scapola con conseguente operazione e uno stop che si è protratto per due mesi.

Bastianini ha provato a rientrare a Jerez ma si è dovuto arrendere a causa del troppo dolore accusato dopo i primi giri in pista. Non era ancora guarito Enea che ha effettuato recentemente un’altra prova con una Panigale V4 proprio sul circuito del Mugello. Stavolta il test è andato meglio e il rientro al Mugello è più che probabile.

La conferma è arrivata dal suo capotecnico, Marco Rigamonti, il quale, intervenuto alla diretta YouTube “4chiacchierecon…”, ha fatto il punto sulle condizioni del pilota: “Al Mugello ha fatto tanti giri. Non è ancora al meglio della forma – spiega Rigamonti – perché è stato fermo tanto tempo e il tono muscolare ne ha risentito. Prima del Mugello ci sono ancora dieci giorni e confidiamo di essere al 100% (…) Aveva problemi in staccata e considerato che lì non ci sono frenate violente, potrebbe essere tutto più facile.”

Dichiarazioni che ispirano fiducia quelle di Rigamonti. La prossima settimana sarà decisiva con la Ducati che annuncerà la sua decisione. Qualora Bastianini non dovesse farcela, a sostituirlo sarà nuovamente Michele Pirro. Quest’ultimo, in settimana, ha rinnovato per altri tre anni il suo contratto con Ducati.