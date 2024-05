Carlos Sainz rischiatutto: colpo di scena, ha rifiutato

Carlos Sainz spiazza tutti: la decisione è clamorosa, il pilota della Ferrari ha scelto

Non è un mistero che nel mondo della Formula 1, da ormai qualche mese, il chiodo fisso di tifosi e addetti ai lavori sia solo uno: il mercato. Dei piloti in primis, con numerose novità che stravolgeranno il paddock già a partire dal 2025.

Si comincia, ovviamente, dalla Ferrari. Perché la Scuderia di Maranello ha preso una decisione forte, scomoda, per alcuni assai rischiosa. Lasciar partire Carlos Sainz a scadenza contrattuale per puntare su Lewis Hamilton che, nel 2025, compirà 40 anni. Il sette volte campione del mondo, tra l’altro, non se la sta passando troppo bene in Mercedes nella sua ultima stagione al fianco di Toto Wolff. E proprio il Team Principal, da qualche settimana, non risparmia frecciate nei confronti dell’inglese.

Ad ogni modo chi rimarrà ‘penalizzato’ da questa clamorosa decisione è Carlos Sainz che, ad oggi, è senza macchina. Uno dei piloti più veloci e in forma quest’anno, capace il più delle volte di fare meglio del compagno di team Charles Leclerc. Ma intanto le offerte non mancano per il 29enne madrileno che sarà sicuramente tra i più attesi l’anno prossimo. Da questo punto di vista è però filtrata un’indiscrezione davvero pazzesca che riguarda Sainz ed il suo futuro. La rivelazione dalla Spagna è clamorosa: così il pilota della Ferrari è pronto a giocarsi il tutto per tutto.

Pazzesco Sainz: dalla Spagna l’annuncio bomba

Il rinnovo di Fernando Alonso con l’Aston Martin fino al 2026 non ha fatto altro che puntare tutti i riflettori su Carlos Sainz che in questo momento, tra i big, è l’unico ad essere ancora senza una nuova sistemazione.

Red Bull, Mercedes e Audi: questo il trittico che da mesi affolla i pensieri di Carlos che in queste ultime ore avrebbe già scartato un’opzione data da molti come la favorita. Pare infatti che, stando a quanto riportato dal giornalista Antonio Lobato, Sainz non avrebbe risposto alla proposta dell’Audi nonostante fosse la più ricca tra quelle sul tavolo.

La scadenza imposta dalla casa tedesca è ormai trascorsa e quindi Sainz sembrerebbe orientato verso soluzioni più competitive per la prossima annata. Audi, ora come ora, è una scommessa: entrerà ufficialmente in F1 non prima del 2026 e la stagione di mezzo in ‘purgatorio’ in Sauber finirebbe per essere estremamente deludente.

Al momento l’unico grande team in cerca, ufficialmente, di un pilota è la Mercedes. Si parla molto di Andrea Kimi Antonelli oltre che del sogno Verstappen, al momento però decisamente troppo complicato. Se Verstappen dovesse riuscire a liberarsi dal vincolo contrattuale con la Red Bull e scegliesse la proposta di Wolff, allora Sainz potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento della Scuderia gestita da Christian Horner.

Lobato ha confermato come Red Bull e Mercedes siano le piste principali, con Verstappen come “pezzo chiave di questo puzzle”. Sainz, nonostante il rammarico espresso per la chiusura della sua avventura in Ferrari, potrebbe però tornare a sorridere.



Col rischio – seppur limitato – di rimanere fuori. E con l’offerta di Audi ormai ufficialmente rispedita al mittente. Molto dipenderà dalle scelte di Verstappen.