Serie A, Sassuolo-Inter 1-0: Laurienté alimenta le speranze salvezza neroverdi

Vince il Sassuolo 1-0 e conquista 3 punti insperati, aiutato anche dal momento di rilassamento dell’Inter. A decidere la gara è il gol di Laurienté, migliore in campo. I neroverdi tornano pienamente in corsa per la salvezza agganciando l’Udinese terzultima a quota 29, a -2 dal gruppo delle squadre a 31. La squadra emiliana bissa la vittoria dell’andata, infligge la seconda sconfitta stagionale all’Inter che non segna nemmeno un gol dopo 42 partite.

Sassuolo avanti, Inter meno brillante

Gara equilibrata al Mapei Stadium. La sete di punti del Sassuolo e il turnover varato da Inzaghi per l’Inter livella la sfida. I nerazzurri cercano di tenere il pallino del gioco, ma il Sassuolo reagisce e crea due occasioni tra il 14′ e il 15′. Prima Thorstvedt e poi Lipani ci provano: sfiorano il gol con Audero impegnato soprattutto dalla conclusione dal limite dell’italiano. Subito dopo è Lautaro a sfiorare il gol. L’argentino su un cross gira sul primo palo ma la palla va sull’esterno.

Al 20′, arriva il vantaggio dei neroverdi. Doig ruba il pallone a Dumfries che provava a proteggere la rimessa dal fondo. Lo scozzese recupera, entra in area e serve Laurienté a rimorchio che col destro piazza sotto l’incrocio. Sassuolo avanti 1-0 sull’Inter. Dumfries potrebbe riscattarsi al 26′, ma liberato in area col destro in diagonale allarga troppo. L’Inter alza i giri del motore mettendo sotto il Sassuolo. Sanchez ha un’occasione ma conclude centrale. Poi nel finale Lautaro pareggia, ma il VAR annulla per fuorigioco.

Il Sassuolo regge all’assalto nerazzurro

Il secondo tempo è tutto o quasi di marca Inter, ma il Sassuolo si copre e non lascia grandi occasioni, anche per via di ritmi tutt’altro che forsennati. Inzaghi dà spazio ad alcuni titolari nonché a coloro che in questa stagione hanno giocato meno come Cuadrado, Klaassen e Arnautovic.

L’aridità offensiva dell’Inter dura fino all’82° quando Cuadrado dal fondo cerca Arnautovic in area, ma l’austriaco viene anticipato. Nel finale non succede granché, e finisce 1-0 per gli emiliani.