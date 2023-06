Andrea Iannone torna in pista, è ufficiale: tifosi in delirio

Andrea Iannone è pronto a salire in sella di una moto: il pilota vuole tornare a gareggiare, la notizia fa impazzire i tifosi

Il countdown sta per terminare, e Andrea Iannone ha intenzione di recuperare tutto il tempo perduto. Stare fermo, suo malgrado, è stato difficile per il pilota italiano. Certo, si è ‘consolato’ diventando un personaggio televisivo, un grande protagonista delle pagine di gossip dei giornali italiani. Ma questo non può bastare a un agonista come lui, ed è forse anche per questo che negli ultimi giorni è riapparso in pista per annunciare ai suoi tifosi l’intenzione di tornare a gareggiare molto presto.

Sarà che magari l’esempio della sua attuale compagna Elodie, un vulcano di idee e di progetti, lo ha motivato a fare di più, a non arrendersi a un fato avverso che per quattro lunghi anni lo ha tenuto lontano dalle gare e dalle piste. Fatto sta che il pilota di Vasto ha tutte le intenzioni di recuperare il tempo perduto.

Il conto alla rovescia per il termine della squalifica per doping è già cominciato. Dal prossimo mese di dicembre Iannone tornerà ad essere a tutti gli effetti un pilota. E sta già pensando al futuro. Un futuro ancora che potrebbe vederlo tornare a gareggiare in maniera ufficiale, e in uno dei campionati del mondo più importanti in assoluto.

Iannone in Superbike: il ritorno dopo la squalifica per doping

L’occasione per il grande ritorno, almeno a bordo pista, è stata offerta al centauro abruzzese dal Gran Premio di Misano di Superbike, quinto round del mondiale. In un momento di grandissimo trasporto, il pilota ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del suo futuro, e ha fatto capire senza troppi giri di parole di essere pronto a tornare a gareggiare al termine dei quattro anni di squalifica.

Dopo aver ballato con le stelle, adesso Andrea vuole dimostrare di essere a sua volta una stella ancora in grado di brillare, e vuole farlo prendendosi una grande rivincita proprio nel prossimo mondiale Superbike: “Sto lavorando al futuro, in questi anni ho pensato molto al dopo. Se sono qui è perché ho voglia di tornare“.

L’annuncio è ufficiale, l’intenzione è chiara e palese. Resta da trovare una moto, resta da capire chi vorrà costruire un nuovo progetto su di lui, fermo da quattro anni. Ricordiamo che Andrea era stato infatti squalificato nel dicembre 2019, dopo che gli esami antidoping svolti in seguito al GP di Malesia avevano portato a una positività al Drostanolone, una sostanza proibita nel mondo degli sport motoristici.

Da allora, per quattro anni, Iannone ha dovuto pensare ad altro e concentrarsi su altro, ma ha sempre dichiarato di voler tornare a correre non appena gli sarebbe stato possibile. Che si trattasse di Motomondiale o di Superbike quasi non faceva alcuna differenza per lui. E quella intenzione, per anni manifestata, oggi è stata confermata nelle intenzioni. Perché il conto alla rovescia sta per terminare, ed è arrivato il momento di pensare al domani. E finalmente con grande ottimismo.