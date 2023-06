Camila Giorgi, abito mini e sorrisi per il selfie notturno

La bella marchigiana si rilassa dopo lo stop per infortunio al Roland Garros: il selfie fa sognare i suoi ammiratori

Il rimpianto c’è. Eccome se c’è. Se è vero che prima di ufficializzare il suo forfait per infortunio, l’Azzurra aveva già perso, nel match di secondo turno contro Jessica Pegula, il primo set 6-2, è altrettanto verosimile, come poi confermato dalla diretta interessata, che i problemi al ginocchio si erano già manifestati nelle prime fasi del match. Anzi, a dirla tutta, sono almeno due mesi che Camila Giorgi lotta con i fastidi al menisco.

Dapprima la bella marchigiana aveva dovuto rinunciare all’ultima giornata di incontri alla Billie Jean King Cup e successivamente, al WTA 1000 di Madrid, aveva dovuto abbandonare la contesa con l’egiziana Mayar Sherif sul punteggio di un set pari. Ma torniamo per un attimo al Major parigino.

Forse, se Camila fosse stata in condizioni per lo meno accettabili, la pur più quotata tennista americana, numero 3 del ranking mondiale, avrebbe trovato del filo da torcere. Non si spiega altrimenti il crollo di Pegula, travolta dalla belga Elisa Mertens – che precede in classifica l’italiana di sole tre piazze – appena al turno successivo.

Meglio non vivere di rimpianti però. Nè tantomeno di rabbia o di rassegnazione. Questa l’implicita lezione che la nativa di Macerata ha dato già nella conferenza stampa di chiusura del suo torneo. Quando la delusione era comunque ancora fresca.

Camila Giorgi by night: selfie piccante

Nel consueto incontro coi giornalisti, la bella Azzurra ha rassicurato tutti sulla non eccessiva gravità del suo infortunio. Non calcando troppo la mano nè sul concetto di sfortuna, nè sull’umano sentimento di rammarico per dei guai fisici che ne stanno comunque condizionando enormemente la stagione. Camila resta fiduciosa. E positiva. Dimostrazione migliore del suo stato d’animo non poteva che arrivare da Instagram, lo strumento grazie al quale il suo pubblico – e che folla, la marchigiana può contare su oltre 709mila followers – segue da vicino la vita della sua beniamina.

Eccola, Camila, in tutta la sua spensieratezza – e in tutta la sua sensualità – rilassarsi in un locale in piena notte. Vestitino super sexy, solito magnetismo che, se possibile, aumenta in proporzione al suo raggiungimento della piena maturità di donna – sia fisica che mentale – quella che resta il talento più cristallino del tennis italiano non ha paura del giudizio delle malelingue.

Quegli stessi critici che, anche nel recente passato, l’hanno accusata di pensare troppo all’autocelebrazione social piuttosto che a fare fatica sul campo di allenamento. Camila, al solito, risponde da par suo. I fans sono tutti con lei, i leoni da tastiera possono, sotto mentite spoglie, continuare ad invidiarla per la sua bellezza.