Penalità Verstappen, scoppia la bufera: tutto stravolto

Verstappen è una furia, ecco cosa sta succedendo: le parole dei suoi colleghi sono chiarissime.

Il mondiale di Formula 1 si è concluso ma non si sono per nulla placate le polemiche. L’ultimo Gran Premio della stagione, ad Abu Dhabi, ha visto trionfare Lando Norris che ha trascinato con sé tutto il team McLaren alla vittoria del mondiale costruttori. Quella che doveva essere una gara dal risultato scontato, è stata in realtà stravolta da alcuni episodi che hanno messo in pericolo il trionfo del team arancione.

In particolare è stato il contatto tra Max Verstappen e Oscar Piastri al primo giro a creare scompiglio. L’australiano è stato costretto a ripartire dalle retrovie, di fatto, lasciando a Lando Norris tutta la pressione possibile per mantenere il primato del team. Dallo scontro in avvio sono scaturiti 10 secondi di penalità a Max Verstappen, giudicato colpevole di una manovra azzardata ai danni del pilota McLaren. Provando il sorpasso su Piastri, Verstappen ha colpito la ruota posteriore dell’australiano facendolo girare. Una manovra che Piastri aveva definito in modo ironico “una mossa da campione del mondo.”

La penalità ha infastidito e non poco Max Verstappen che addirittura ha definito “stupidi idioti” i commissari di pista quando è andato a scontare la sanzione ai box. Il parere di Verstapoen, tuttavia, è stato condiviso da parecchi esperti della Formula 1 che hanno condiviso il disappunto dell’olandese.

Penalità Verstappen, in molti sono con l’olandese: ecco chi

Su tutti Nico Rosberg e Matteo Bobbi che, in diretta su Sky Sport F1, hanno commentato l’episodio giudicandolo “incidente di gara” o addirittura un errore di Piastri che avrebbe stretto troppo la traiettoria.

A loro si è unito anche Raffaele Marciello, pilota della BMW nel World Endurance Championship (WEC), che tramite un post su X ha scritto: “Come può questo (episodio) essere una penalità per Verstappen?” Un commento piuttosto esplicito che testimonia come diversi esperti della materia stiano dalla parte del quattro volte campione del mondo.

Attenzione perché la prossima stagione potrebbe creare parecchia polemica in relazione al comportamento da adottare in curva. Il 2024 ha messo duramente alla prova i commissari di gara che, dall’anno prossimo, potrebbero diventare più severi. Un nuovo regolamento dovrebbe essere adottato da tutti nel tentativo di fare chiarezza sugli episodi più controversi.