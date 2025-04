Milan, spavento per Maignan: le condizioni del portiere

Al 53′ della gara tra Udinese e Milan, Mike Maignan portiere rossonero, si è scontrato in modo violento con la testa con il compagno di squadra Alex Jimenez. Prontamente soccorso, Maignan è stato poi sostituito al 55′ da Marco Sportiello. Dopo la sostituzione, Maignan è poi rimasto inizialmente a bordo campo. Il portiere rossonero ha riportato un trauma cranico. Andrà ora in ospedale per accertamenti.