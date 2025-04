Milan, Leao trascina la banda Conceicao a Udine

Serata magica a Udine per il Milan. I rossoneri si sbarazzano 4-0 dell’Udinese. Ad aprire le marcature Rafa Leao, in gol poi Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders. Annullata nel finale la manita di Tammy Abraham. Spavento per Maignan al 55′ dopo uno scontro di gioco con Jimenez. Il francese ha riportato un trauma cranico. Nessuna conseguenza per Jimenez.

Udinese-Milan, le ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Leao-Pavlovic 2-0

Parte subito forte il Milan con Reijnders. Subito una super occasione per l’olandese. Lancio di Pulisic, errore di Bijol e Kristensen che si scontrano e Reijnders che si trova da solo davanti ad Okoye. L’olandese prova a chiudere sul secondo palo, bravo Okoye a mettere in corner. Gara che si sblocca al 43′. A segnare è Leao. Recupero palla alto da parte del Milan con Fofana che strappa il pallone dai piedi di Lucca (che si lamenta per il contatto). L’ex Monaco appoggia al limite dell’area per Leao che di prima mette il pallone sotto l’incrocio. All’ultimo istante Pavlovic fa 0-2. Angolo messo al centro. Okoye rimane bloccato sulla linea di porta e Pavlovic, che stacca più alto di Bijol e Solet, mette il pallone in rete di testa. Milan sul doppio vantaggio.

Theo e Reijnders la chiudono, spavento Maignan

Spavento per Maignan al 53′ dopo uno scontro con Jimenez. Il portiere rossonero viene sostituito per trauma cranico. Al 75′ Theo fa 0-3. Bravissimo Abraham ad anticipare Bijol e servire Theo Hernandez. Il francese se ne va, entra in area e scaglia un mancino fortissimo alle spalle di Okoye. Al 82′ è 0-4, gol di Reijnders. Contropiede perfetto del Milan. Lancio di Abraham per Leao che supera con lo scavetto Okoye e poi Reijnders chiude in rete a porta sguarnita. Al 85′ gol di Abraham. Rete annullata. Segna di testa sul tiro deviato di Pulisic ma Sacchi ferma tutto per un fuorigioco netto. Finisce 0-4.