Valentino Rossi, l’addio più triste: lutto terribile

Brutte notizia che toccano anche Valentino Rossi: è venuta a mancare all’effetto dei suoi cari, l’addio più triste

Ha fatto innamorare delle moto tutti: Valentino Rossi è stato capace di far avvicinare alla MotoGP anche chi su due ruote non c’è mai stato o chi era lontanissimo dalle gare di velocità.

Una capace di calamitare l’attenzione unica, il suo essere personaggio al di fuori del talento che gli consentiva di tagliare il traguardo prima di tutti. Questo è Valentino Rossi ed è per questo che il suo nome, anche ora che ha lasciato il motociclismo, continua ad essere riferimento per la MotoGP e per lo sport in generale.

Lo si è capito, ad esempio, di recente, quando Kimi Antonelli lo ha nominato come riferimento da seguire, come esempio da emulare. Ma lo si capisce anche dai tanti tifosi che ancora sono rimasti legati a quel 46 che è molto di più di un semplice numero. Tifosi come lo era Giacoma Lanzeni, 100 anni, di Caravaggio, venuta purtroppo a mancare nei giorni scorsi. Una donna dal carattere forte, ultima di sette fratelli, con una grande passione: lo sport e soprattutto Valentino Rossi.

Valentino Rossi, addio alla tifosa Giacoma Lanzeni

Giovedì 3 aprile alla casa di riposo “Anni Sereni” di Caravaggio si è spenta Giacoma Lanzeni, 100 anni, donna dalla fibra d’acciaio.

Una vita segnata dalla guerra vissuta in giovinezza e dalla perdita del padre in età precoce. Una donna amante dello sport e tifosissima di Valentino Rossi. A raccontare la sua passione per il ‘Dottore’, è il nipote Pierluigi che a ‘primatreviglio.it’, svela come ha scoperto del tifo di Giacoma per il pilota di Tavullia: “Ho scoperto per caso questa passione. Una volta sono entrato in casa e l’ho vista guardare in tv una gara – il suo racconto -. Mi sono stupito e lei mi ha chiesto il motivo, dicendomi che guardava sempre le gare e che senza Valentino Rossi le corse non erano più le stesse“.

Moto, Rossi, ma anche ciclismo con Giro d’Italia e Tour de France ed anche qui con la nostalgia dei tempi andati: “Mi diceva che hanno perso smalto, perché ‘una volta sì che sudavano’, non come adesso“. Altri tempi, come altri tempi erano quelli di Giacoma Lanzeni che se n’è andata all’età di 100 anni, portandosi con sé anche il tifo per il mito di Valentino Rossi.