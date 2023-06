Lewis Hamilton svela il suo futuro, dove correrà nel 2024

Hamilton ha deciso dove correrà nella prossima stagione di F1: dopo i rumors sulla Ferrari, ha le idee chiarissime

Il contratto di Lewis Hamilton è in scadenza di contratto a fine 2023 e ancora non c’è stato il rinnovo con la Mercedes. Una situazione che ha alimentato alcune speculazioni sul futuro del sette volte campione del mondo di F1.

Dall’Inghilterra erano arrivate indiscrezioni su una presunta trattativa con la Ferrari, pronta a offrirgli oltre 40 milioni di euro annui per assicurarselo nel 2024. Ben presto, però, sia il pilota sia la scuderia di Maranello hanno smentito tutto ufficialmente. Non c’è nessuna chance di vederlo in tuta rossa l’anno prossimo, anche perché Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno un contratto e non è prevista una risoluzione anticipata per nessuno dei due.

Lewis Hamilton ancora in F1: la scelta è stata fatta

Hamilton continuerà a correre in Formula 1 e lo farà sempre con la Mercedes, alla quale è legato dal 2013. Insieme sono arrivati sei titoli piloti e otto costruttori. Dal 2014 ha lottato per il mondiale per otto anni consecutivi, lo hanno battuto solo il compagno di squadra Nico Rosberg (2016) e poi Max Verstappen (2021).

Lewis ha ancora tanta voglia di gareggiare e di vincere. Al termine del Gran Premio di Spagna, terminato in seconda posizione, è stato nuovamente chiaro per quanto riguarda il suo futuro: “Non ho ancora firmato nulla, però nelle prossime ore parlerò con Toto Wolff e auspico di raggiungere l’accordo definitivo. Sto lavorando sodo con il team e vedo che c’è ancora fame di vittorie. Spero che nel 2024 potremo lottare con Verstappen e la Red Bull”.

Hamilton ha solo la Mercedes come opzione per rimanere in Formula 1, non ne considera altre. Conta di chiudere in fretta le negoziazioni per il suo rinnovo di contratto. Ci sono diversi dettagli che vanno discussi in questo tipo di situazioni e, a volte, gli ottimi rapporti non bastano per accordarsi in fretta. I soldi in ballo sono tanti.

Il pilota inglese percepisce uno stipendio da 40-45 milioni e bisogna vedere se la scuderia di Brackley vorrà confermarglielo o risparmiare qualche milione. Lewis e il team principal Toto Wolff saranno presto a colloquio per tentare di raggiungere un’intesa totale. Entrambe le parti vogliono andare avanti insieme, impensabile un divorzio.

Soprattutto a Hamilton non conviene tirare la corda, perché si ritroverebbe senza un buon sedile per il 2024. Se dovrà rivedere un po’ il suo ingaggio, sarà saggio farlo pur di continuare a correre per un top team.