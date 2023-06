MotoGP, fatta per il grande ritorno: “Siamo vicini”

La MotoGP si appresta a riaccogliere un pilota che ha corso in passato nella classe regina. Si attende solo l’ufficialità su quando avverrà

Se il Mondiale di MotoGP è, al momento, molto equilibrato con Pecca Bagnaia e Marco Bezzecchi separati da un solo punto nella classifica generale, non si può dire certo lo stesso della Formula 1 e della Superbike.

In F1, Verstappen ha ribadito nuovamente nel GP di Spagna a Barcellona che il terzo titolo consecutivo è quasi una formalità, considerata l’assoluta superiorità della Red Bull sulle contendenti, tra le quali, comunque, si segnala una Mercedes in ripresa.

In Superbike, Alvaro Bautista sta replicando, di fatto, il dominio di Verstappen in F1. Campione in carica nel campionato delle derivate di serie, il pilota spagnolo sta dominando l’annata in corso in sella a una Ducati troppo superiore rispetto alle contendenti.

I numeri del dominio di Bautista sono emblematici. Con la doppia vittoria a Misano, lo spagnolo è salito a 14 primi posti su 15 gare disputati, portandosi a 46 totali a un passo dalle 52 di una leggenda della SBK come Troy Bayliss.

MotoGP, la decisione della Ducati

L’ex campione del mondo di SBK, il turco Toprak Razgatioglu ha commentato il dominio di Bautista con una dichiarazione alquanto significativa, rilasciata a margine dell’ultima gara di Misano: “Bautista gareggia da solo – ha ribadito il pilota della Yamaha – e i fan sono tutti annoiati. Anche io mi annoio a lottare contro nessuno. Non è nel mio stile.”

Talmente ampio il gap accumulato da Bautista che il pilota spagnolo può permettersi anche di fare altro durante la stagione. A breve, infatti, Alvaro sosterrà un Test ufficiale in pista con la Ducati Desmosedici guidata da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini nel mondiale MotoGP.

Il Test era già stato annunciato al momento del rinnovo di Bautista con Ducati avvenuto il mese scorso. Ora siamo davvero vicini e la conferma è arrivata dallo stesso pilota. “Nei prossimi giorni, Ducati mi dirà qualcosa ma credo che siamo molto vicini”, questa la previsione di Bautista che, nel weekend di Misano, ha avuto modo di incontrare anche Gigi Dall’Igna presente nel box Ducati.

Bautista ha corso per 8 stagioni in MotoGP dal 2010 al 2018 con Suzuki, Honda, Aprilia e Ducati. Nessuna vittoria per lui e solo tre podi con il miglior piazzamento ottenuto nel 2012 con il quinto posto nella classifica generale. Dopo cinque anni di assenza, Bautista guiderà una Ducati ufficiale molto diversa da quella della sua “epoca”. Presto sapremo quali impressioni ne ricaverà.