Shakira e Hamilton allo scoperto: ora è ‘ufficiale’

Per Shakira e Lewis Hamilton ormai non ci sono più dubbi: i due escono allo scoperto, per tutti è ufficiale

Il Gp di Barcellona non ha regalato grandi emozioni in pista, ma nel paddock di cose da raccontare ce ne sono diverse. La gara ha detto poco, se non che Max Verstappen è imbattibile, che la Ferrari nonostante gli aggiornamenti non è in grado di lottare per il podio e che la Mercedes di Russell e Hamilton sembra aver imboccato la strada giusta.

Proprio il sette volte campione del mondo è stato uno dei protagonisti assoluti del fine settimana spagnolo. In primo luogo in pista, dove ha portato la sua W13 al secondo posto, prima degli ‘altri’, considerato che la Red Bull appare fin qui di un altro pianeta. Hamilton è riuscito a mettersi alle spalle il compagno di scuderia Russell, a tenere a bada il ritorno di Perez e a superare Sainz che con la sua Ferrari era scattato dalla seconda posizione.

Un fine settimana incoraggiante che consente alla Mercedes di superare nella classifica costruttori la Aston Martin e piazzarsi al secondo posto. Ma Hamilton può sorridere anche fuori dalla pista, almeno stando alle indiscrezioni che impazzano sul suo conto. Niente a che fare con la Formula 1 ma con la vita privata nella quale, stando ai gossip delle ultime settimane, sarebbe entrata Shakira.

Le voci che vogliono la cantante colombiana, reduce dalla separazione non poco rumorosa con Pique, e il pilota inglese all’inizio di una relazione si rincorrono fin dal GP di Miami quando la (forse) coppia è stata beccata a cena insieme. Shakira era presente nel circuito americano e ha replicato anche in Spagna.

Shakira e Hamilton nuovo coppia: il gossip impazza

Improvvisamente Shakira si è riscoperta grande appassionata di Formula 1 tanto da essere presente ai box anche in occasione del Gp di Spagna. A Barcellona, la cantante colombiana è stata ‘beccata’ all’interno del box della Mercedes e questo non ha fatto altro che alimentare il gossip.

Non c’è ancora nessuna prova ‘ufficiale’ della relazione tra i due, ma è certo che la frequentazione è quantomai sospetta. A dare credito al gossip ci ha pensato poi lo stesso Hamilton che parlando ad un evento a margine del Gp di Spagna ha dichiarato: “Mi devo trovare una latina”.

Che sia proprio Shakira la donna ‘giusta’? I due sull’argomento tacciono ma gli esperti di gossip hanno pochi dubbi: il rapporto tra la cantante e il pilota è qualcosa di più di una buona amicizia.