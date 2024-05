Borussia Dortmund-PSG 1-0, decide Füllkrug

Vince 1-0 il Borussia Dortmund contro il Psg. Decide una gara il gol di Füllkrug al 36′ del primo tempo. Per centrare la finale il Psg dovrà ora battere i tedeschi con due gol di scarto nella gara di ritorno al Parco dei Principi.

Borussia Dortmund-Psg, le formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

La partita, il primo tempo

Parte forte il Psg. Prima iniziativa del numero 10 che sterza per andare a calciare dal limite col destro, senza riuscire a inquadrare lo specchio. 2 minuti e Sabitzer ha la palla del vantaggio. Palla in verticale per il taglio centrale dell’ex Bayern, chiuso in uscita da Donnarumma. Poi ci pensa Nuno Mendes a ripulire l’area di rigore. Al 18 pericoloso ancora il Psg con Dembele. Ci riprova dalla distanza col destro a giro il numero 10 del PSG, ma non colpisce bene. Sfera ampiamente a lato. Al 36′ la sblocca Füllkrug. Palla in verticale di Schlotterbeck per l’attacco alla profondità del centravanti giallonero che brucia Donnarumma sul primo palo con un sinistro potente. Prima della chiusura della prima frazione è ancora Dembele a provarci. Dembélé cambia passo e mette un cross velenoso in mezzo, respinge con i pugni Kobel anticipando tutti. Termina 1-0 il primo tempo.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa il Psg ci prova due volte prima con Barcola e poi con Mbappé e Hakimi. Dembélé cambia passo e mette un cross velenoso in mezzo, respinge con i pugni Kobel anticipando tutti. Francesi a un passo dal pari tiro a giro di Mbappé che si infrange sul legno, stessa sorte per Hakimi. Psg che attacca ma non segna e al 56′ ha un’altra grande occasione. Gran palla di Marquinhos per il taglio di Fabian Ruiz che di testa non riesce a inquadrare la porta. Al 60′ Füllkrug sfiora il raddoppio. Sancho si beve Nuno Mendes e mette in mezzo per la girata di prima dell’ex Werder Brema alta sopra la traversa. 3 minuti dopo i tedeschi sono ancora pericolosi. Brandt va al cross per il taglio di Fullkrug che cade in area non impattando la sfera. Voleva il rigore la formazione tedesca. Al 80′ Dembele sfiora il pari. Hakimi rientra sul sinistro e offre una gran palla al numero 10 che alza sopra la traversa da ottima posizione. Al 84′ Dortmund ancora pericoloso con Brandt. Sancho in verticale per Brandt, sul quale è provvidenziale la chiusura in scivolata di Marquinhos. Termina 1-0 la gara con il Dortmund che con questo successo permette alla Bundesliga di portare nella prossima stagione 5 squadre in Champions League.