Valentino Rossi incassa un duro colpo: la rivelazione scuote i tifosi

Valentino Rossi ha ammesso di aver avuto alcuni problemi nelle scorse settimane, anche se ad altri è andata decisamente peggio

Questo weekend Valentino Rossi tornerà in pista al Paul Ricard per proseguire la sua stagione nel GT World Challenge, dove è ormai impegnato da più di un anno con il team WRT. Nel 2022, il Dottore non ha ottenuto grossi risultati, ma quest’anno è riuscito ad invertire il trend e il podio ottenuto nell’ultima gara di Brands Hatch lo testimonia ampiamente.

Automobilismo ma non solo per Valentino che resta al fianco dei piloti della sua Academy, che in questa stagione stanno ben figurando in MotoGP. Oltre a Bagnaia, che ormai non è più una sorpresa, quest’anno sono venuti fuori anche Luca Marini e, soprattutto, Marco Bezzecchi, che con la Ducati del team VR46 ha ottenuto le sue prime due vittorie in classe regina. Al momento il riminese è in seconda posizione della classifica iridata, ad un solo punto di distanza dallo stesso torinese.

Tuttavia, in queste stesse settimane, il pensiero è andato inevitabilmente anche a chi è rimasto preda delle alluvioni che hanno provocato ingenti danni in numerose zone dell’Emilia Romagna.

Valentino Rossi lo ha ammesso: che batosta

La regione è stata terribilmente colpita dagli acquazzoni dei giorni scorsi e molte persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case disastrate dal fango. Un problema, questo, che ha coinvolto anche il Ranch di Tavullia, come ammesso dallo stesso Valentino in un’intervista a Sky Sport.

“Il Ranch ha riportato qualche danno, qualche smottamento e si è rotta un po’ la strada” ha detto il nove volte iridato del Motomondiale. Però, come ha ricordato, c’è chi “ha perso tutto“, mentre a loro, in fin dei conti, è andata decisamente meglio. Per questo, Rossi ha voluto mandare “un grande abbraccio” a chi si trova in difficoltà in questi giorni.

Tra quest’ultimi, peraltro, ci sono anche i gestori del Galliano Park, dove molti piloti professionisti vanno regolarmente ad allenarsi, compreso lo stesso Rossi e anche Andrea Dovizioso ed Elia Bartolini, tra i primi a mobilitarsi per dare il proprio contributo. La situazione è critica e in tanti si sono offerti per aiutare sia di persona che per cercare di raccogliere fondi utili per la riparazione delle piste e per l’invio di nuovo materiale.

Il centro è stato devastato dall’alluvione e con esso sono andate perse moto e diverse strutture, mentre la pista era stata completamente sommersa dall’acqua arrivata con l’esondazione del vicino fiume Ronco. Adesso, l’obiettivo è ricostruire tutto per far sì che tutti possano tornare a dare gas quanto prima.