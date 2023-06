Milan, attacco inatteso a Maldini: lo ha detto proprio lui

Dopo l’addio di Paolo Maldini al Milan arrivano le prime considerazioni con una critica nei confronti dell’ex dirigente da un famoso tifoso.

Il comunicato del Milan per salutare Paolo Maldini ha chiuso una nuova epoca in casa Milan.

L’addio del dirigente rossonero ha scatenato una vera e propria bufera in casa rossonera con diversi calciatori colti di sorpresa e addetti ai lavori stupiti. Nonostante aver portato per tre volte di fila la squadra in Champions League, aver vinto uno scudetto e ottenuto una semifinale nella massima manifestazione europea, c’è però chi ha criticato il lavoro del dirigente rossonero.

Milan, arrivano le critiche a Maldini per l’ultimo anno

Intervistato da TVPLAY_CMIT, Carlo Pellegatti, noto giornalista legato al mondo rossonero, ha commentato l’addio di Paolo Maldini. Non sono mancate delle parole di critica nei confronti dell’operato di Maldini e Massara.

Pellegatti ha così esordito: “Maldini e Massara – ha affermato a TVPLAY_CMIT – hanno lavorato in autonomia ed i risultati non sono stati buoni. Adesso si tornerà ad un lavoro di gruppo con l’allenatore al centro del progetto perché la società ha grande stima di Stefano Pioli. Dal mio punto di vista prendo atto di quanto accade e faccio il tifo per quelli che vengono come Giorgio Furlani che è un grande tifoso del Milan“. Parole che vanno in controtendenza rispetto a quello che è ora lo stato d’animo della maggior parte dei tifosi rossoneri.

Il giornalista, grande tifoso rossonero, ha poi proseguito parlando anche della posizione di Massara nello specifico: “Arriverà un comunicato anche per Massara che non rientra nei piani del club”. Una rivoluzione totale dal punto di vista societario per quello che riguarda il Milan che ora vedrà un cambio di mansioni all’interno della società. Gerry Cardinale sarà maggiormente presente nelle vicende rossonere così come Furlani che si occuperà anche delle vicende di campo. Per le trattative il volto principale sarà quello di Geoffrey Moncada.

Per quello che riguarda il calciomercato rossonero, stando a quanto affermato da Carlo Pellegatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Nelson, esterno offensivo dell’Arsenal che è in scadenza di contratto con i Gunners e sembra in procinto di lasciare Londra. Sembra essere invece confermato l’affare Kamada che arriverà a costo zero mentre sono da escludere in questo momento tentativi per Berardi ed Arnautovic che non rientrano nei piani del nuovo corso rossonero.