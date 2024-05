Ultimatum choc alla Ducati: terremoto Marquez

Un vero e proprio terremoto quello che si sta verificando all’interno del team Ducati, protagonista assoluto Marc Marquez: gli ultimi aggiornamenti

Il campionato di MotoGp viaggia su ritmi elevatissimi e la lotta al titolo si è già fatta particolarmente intensa. Una battaglia per la vittoria finale che procede di pari passo con quella in seno alla Ducati per ambire ad una moto ufficiale per la prossima stagione. Protagonisti Jorge Martin e Marc Marquez che se la stanno giocando per poter diventare futuri compagni di squadra di Pecco Bagnaia alla rossa.

Anche se i dubbi, soprattutto dopo l’ultima gara disputata in quel di Le Mans, crescono sempre di più. Quello che ha ottenuto la pole position ed anche la vittoria è stato proprio Jorge Martin. Il pilota iberico ha dimostrato a tutti di avere le qualità necessarie. Tanto da evidenziare di essere all’altezza della situazione e, soprattutto, il principale candidato al titolo in questa stagione sportiva. Chi, invece, ha effettuato una grande rimonta è stato l’inesauribile Marc Marquez che ha chiuso in entrambi i casi al secondo posto.

Anche in queste occasione ha dimostrato di non essere inferiore né a Martin e nemmeno allo stesso Bagnaia. Una vera e propria lotta, quindi, quella che riguarda i due spagnoli. Adesso il problema è nelle mani della Ducati che deve scegliere su quale dei due piloti deve necessariamente puntare. Chi sarà il futuro compagno di squadra di Pecco Bagnaia per la prossima stagione?

Ducati, lotta tra Martin e Marquez: chi sarà compagno di team di Bagnaia?

Il lavoro della Ducati, in merito alla battaglia interna, continua. Non sarà affatto semplice visto che la decisione è quella delle più complicate di sempre. La cosa certa è che, ad essere escluso da questa lotta, è un altro pilota: si tratta di Enea Bastianini. Subito dopo la gara di Le Mans non sono affatto passate inosservate le parole rilasciate dallo stesso Martin che si è auto-congratulato per essere stato il migliore nel corso del fine settimana.

Precisando che non è affatto semplice vincere in MotoGp e quando se ne presenta l’occasione deve necessariamente festeggiare. In molti hanno pensato che le sue parole siano una vera e propria mossa di marketing per poter mettere pressione sul post Bastianini. ‘ElNacional.cat’ ha definito l’uscita dello spagnolo come una sorta di ‘minaccia’ per influire sulla Ducati.

Un modo per mettere pressione alla rossa di Borgo Panigale nel caso in cui Marc Marquez non dovesse essere tolto dalla lista dei candidati per questo incarico molto importante. Staremo a vedere quali saranno le possibili novità in futuro.