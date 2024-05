Mistero Ferrari: Vasseur spiazza tutti

Il team principal Frederic Vasseur ha rilasciato dichiarazioni interessanti su un tema di grande attualità per la Ferrari

L’obiettivo è chiaro e impresso nella mente di tutti quelli che lavorano alla Ferrari. Il punto di caduta in vista della prossima stagione dev’essere uno solo, strappare il titolo mondiale di Formula 1 alla Red Bull. E per farlo il Cavallino Rampante ha deciso di fare le cose in grande, a partire dall’ingaggio di Lewis Hamilton.

L’arrivo del fuoriclasse inglese però non è sufficiente a colmare il gap, ancora significativo, con la scuderia campione in carica. Il primo ad esserne consapevole è il team principal Frederic Vasseur che già in tempi non sospetti, subito dopo il suo approdo a Maranello. ha ribadito quanto complesso e articolato fosse il progetto di rilancio della Ferrari. Per raggiungere in termini di competitività e prestazioni il livello dei campioni del mondo in carica serve ben altro.

Molto probabilmente la Ferrari avrebbe bisogno di una svolta anche nell’ambito della progettazione, il classico uomo della svolta: in due parole, Adrian Newey.

L’ingegnere inglese, dopo aver dato l’addio alla Red Bull, si è concesso un periodo di riposo da dedicare alla sua famiglia: ciò non toglie che possa comunque ascoltare con attenzione eventuali offerte in arrivo da altri team.

Ferrari, mistero Newey: le parole di Vasseur

In un’intervista rilasciata a motorsport.com, Vasseur ha risposto proprio a una domanda sull’eventualità di un approdo dell’ex Red Bull a Maranello. Le parole del team principal ferrarista, tra la sorpresa di tifosi e addetti ai lavori non sono state così nette ed esplicite come si potesse immaginare, tutt’altro.

Vasseur non ha escluso affatto un approdo di Newey in Ferrari. “Adrian ha un palmarès impressionante ed è l’ingegnere di maggior successo nel paddock, ma non ho nulla da aggiungere su questo”. Non si può certo definire questa una smentita.

Vasseur ha tuttavia fatto anche una precisione altrettanto significativa, elogiando chi attualmente lavora per la Ferrari: “Sinceramente – ha proseguito Vasseur -, ho piena fiducia nei ragazzi del nostro team e per quanto riguarda il futuro, lo scopriremo quando arriverà. Sono fiducioso nelle persone che lavorano nella nostra azienda, se confrontiamo il nostro potenziale attuale con quello di un anno fa, abbiamo fatto enormi progressi”.

Tutto vero, per carità, ma con un Newey in più la Ferrari potrebbe compiere l’ultimo e agognato salto di qualità che le consentirebbe di lottare ad armi pari con la Red Bull.