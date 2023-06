Oltre un miliardo di euro: Zhang ha venduto l’Inter

La clamorosa indiscrezione parla di accordo fatto per la cessione del pacchetto azionario del club nerazzurro. Tutto può cambiare dopo la finale

Suning è alla ricerca di un compratore credibile per l’Inter già da diversi mesi e finalmente sembra aver trovato la carta giusta. La cifra si aggirerebbe sopra il miliardo di euro, con un progetto molto ambizioso.

L’Inter è pronta a riscrivere la propria storia dentro e fuori dal campo. Nella notte di sabato 10 giugno Inzaghi e i suoi proveranno l’impresa di fermare la cavalcata dell’inarrestabile City di Guardiola. Una sfida impari guardando le rose e il rendimento di questa stagione. Troppo più forti i campioni d’Inghilterra trascinati dall’extraterrestre Haaland e con un centrocampo da sogno.

Di certo i nerazzurri proveranno a metterla sul piano tattico e sull’organizzazione difensiva, sperando che basti per mantenere in equilibrio il match. In queste ore si sta giocando però anche un’altra partita molto importante, fuori dal rettangolo verde. Si perché il club di proprietà del gruppo Suning sembra vicino ad un clamoroso passaggio di mano. Gli imprenditori cinesi, a capo del pacchetto di maggioranza dal 2016, stanno cercando da mesi un acquirente forte per uscire di scena.

Il Covid e le decisioni del Governo cinese sugli investimenti nel mondo del calcio hanno portato ad un dietrofront. Da ormai due anni e mezzo gli Zhang non mettono denaro fresco nelle casse nerazzurre, con Marotta che è stato bravissimo a vivere di autofinanziamento.

L’Inter passa di mano, su Twitter si parla di affare fatto: Suning cede al miliardario finlandese Zilliacus

Come riportato dal direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista su Twitter, ci sarebbe già il nome del compratore dell’Inter. Anzi stando alle ultime informazioni diffuse sui social, ci sarebbe già l’offerta, che per giunta avrebbe trovato il parere positivo di Suning.

Si parla di una cifra superiore al miliardo di euro per il pacchetto azionario di maggioranza, che passerebbe nelle mani del miliardario finlandese Thomas Zilliacus.

Nei giorni scorsi anche la Reuters aveva rilanciato la notizia di un serio interessamento da parte dell’imprenditore nordico, intenzionato a sbarcare nel mondo del calcio. Zilliacus era presente a San Siro in occasione del derby di ritorno di Champions League contro il Milan, che ha sancito l’accesso alla finale di Istanbul.

Dopo aver ricoperto un ruolo dirigenziale nella Nokia, Zilliacus ha fondato la sua holding, la XXI Century Capital, con la quale ha provato la scalata anche al Manchester United. Per investire nel calcio sembra che il gruppo sia in contatto con diversi grandi investitori di Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. L’Inter andrebbe quindi in buone mani, a quanto sembra.