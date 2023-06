Stangata Mercedes, è ufficiale: colpo di scena in Formula 1

Colpo di scena in Formula 1 con la Mercedes che è stata punita dalla FIA per un determinato episodio verificatosi lo scorso weekend

La Mercedes è tornata a brillare in occasione del Gran Premio di Barcellona. È stata una bella gara da parte degli alfieri del team di Brackley, andati entrambi a podio fornendo una grande prestazione.

Lewis Hamilton e George Russell, infatti, sono riusciti a piazzarsi rispettivamente in seconda e terza posizione, dietro al solo Max Verstappen, semplicemente inarrivabile anche in quel del Montmelò.

L’olandese ha ormai messo le mani sul suo terzo titolo iridato, ma gli aggiornamenti introdotti a Montecarlo e riportati anche in Catalogna hanno detto l’effetto sperato e ora la W14 è una macchina competitiva. Non quanto Red Bull, almeno per il momento. Ma con questa mossa la squadra di Toto Wolff si candida ora ad un ruolo da protagonista e non più da comparsa come è stato nell’ultimo anno e mezzo.

Tuttavia, non ci sono state soltanto buone notizie dal weekend spagnolo, dove si è verificato un episodio che è costato caro all’intera scuderia tedesca.

Mercedes, la sanzione è stata inevitabile

Nella fattispecie, i fisioterapisti di Hamilton e Russell hanno violato le procedure post-gara (raccolte nell’articolo 12.2.1 i) del Codice Sportivo Internazionale) entrando nel parco chiuso. Un’infrazione, questa, che non è passata inosservata agli occhi della Race Direction e che, pertanto, è stata punita con una multa di 10 mila euro ai danni del team.

Per loro fortuna, la sanzione non ha intaccato i risultati sportivi, con l’ordine d’arrivo del GP di Barcellona che è rimasto immutato non vanificando gli sforzi dei piloti.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile, dal momento che già l’anno scorso in occasione del Gran Premio d’Austria la commissione aveva deciso di punire addirittura tutti e tre i team arrivati sul podio infliggendogli la stessa multa. La gara era stata vinta da Leclerc, con Verstappen e Hamilton rispettivamente secondo e terzo e anche in quel caso la sanzione restò di natura amministrativa.

Adesso, si attende quindi l’arrivo del weekend del 18 giugno, data dell’ottavo Gran Premio di questa stagione che si disputerà a Montreal. Le Red Bull restano le favorite, mentre le Mercedes sono chiamate a confermarsi.

L’anno scorso si era rivelata una buona gara per Hamilton e Russell, che in Canada erano giunti al traguardo in terza e quarta posizione. Un precedente che sicuramente fa ben sperare le Frecce Nere, anche in virtù, come detto, dei nuovi aggiornamenti che li hanno portati sul podio in Spagna.