Masolin e Sangiorgio show: Barcellona ai loro piedi

Federica Masolin e Mara Sangiorgio incantato i social: Barcellona a bocca aperta, la città è ai loro piedi

Lo spettacolo della pista, delle monoposto che sfrecciano ad oltre 300 km orari non ha paragone. È il bello della Formula 1, lo sport motoristico più amato al mondo. E nemmeno il dominio della Red Bull, davvero clamoroso in questa stagione, riesce a distogliere i fan di questo sport dalla tv o dai circuiti, sempre affollatissimi in ogni Gran Premio.

Nell’ultimo week end il circus è stato protagonista a Barcellona per la seconda delle due gare consecutive in calendario (dopo Montecarlo). In Spagna, manco a dirlo, ha vinto Verstappen, ma sono state protagoniste anche le Mercedes, con Hamilton e Russell rispettivamente secondo e terzo.

In Italia, però, lo spettacolo della Formula 1 è garantito anche e soprattutto – per certi versi – nel paddock, fuori dalla gara vera e propria. Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione della F1 nel Bel Paese, infatti, può vantare due inviate di tutto rispetto.

Quasi superfluo dire i loro nomi, perché davvero tutti le conoscono; si tratta di Federica Masolin e Mara Sangiorgio. Professionalità e competenza ai massimi livelli per le due giornaliste che, però, sono anche bellissime ed affascinanti.

Federica Masolin e Mara Sangiorgio, che spettacolo: più belle che mai

La Masolin è quasi un sogno per tutti gli italiani; la classica ragazza della porta accanto, semplice e genuina, mai appariscente oltre il dovuto. Conduce la trasmissione in onda nel pre e post gara, con analisi e commenti e si alterna tra studio e pista, a seconda del Gran Premio.

Mara Sangiorgio, invece, è inviata in pit lane e regala informazioni e dettagli preziosi ai telespettatori durante tutto l’arco del week end. Fuori pista, però, emerge la loro sensualità e bellezza. E sul profilo Instagram della conduttrice e giornalista è stata postata proprio un’immagine in cui le due si lasciano ammirare lontano dal paddock.

Le due, schiena contro schiena, sono più belle che mai in abiti casual; Federica Masolin indossa un classico blue jeans con una giacca di pelle e completa l’outfit con una borsetta piccola. I lunghi capelli, invece, sono raccolti in una coda di cavallo bassa.

Mara Sangiorgio, invece, ha i capelli biondi sciolti ed indossa un pantalone bianco; anche lei ha una giacca di pelle aperta che mette in mostra una maglia nera corta tale da lasciare in evidenza parte del ventre. Anche la Sangiorgio ha una borsetta nera piccola e le due hanno un braccio alzato ad indicare l’enorme scritta alle loro spalle, “Primavera Sound”.