La Fiorentina conquista l’andata delle semifinali di Conference League, battendo 3-2 il Club Brugge al termine di un confronto davvero bello sul piano delle occasioni. Sottil apre le marcature, Vanaken pareggia, il sorpasso è di Belotti. I belgi giocano poi in inferiorità numerica, ma trovano l’acuto del 2-2 con Thiago. Nel finale zampata di Nzola per il 3-2 finale. Tra sette giorni ritorno in terra belga.