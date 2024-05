Roma, De Rossi: “Non molliamo, io ci credo. Troppo frenetici dopo il primo gol”

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato alla RAI dopo la sconfitta di stasera.

Cosa vi è mancato stasera?

“Abbiamo giocato contro una squadra forte e che se va in vantaggio diventa difficile da recuperare per come gestiscono la palla. Siamo stati un po’ frettolosi dopo il gol. La prestazione complessiva è stata fatta correttamente. Il primo tempo mi è piaciuto. Recuperavamo palla presto e li costringevamo a calciare, era quello che avevamo preparato. E poi tante partite anche in Europa le abbiamo sbloccate subito e hanno girato dalla nostra parte e oggi è successo il contrario. Non molliamo, crediamo nel ritorno.

L’errore ha deciso la partita?

“Gli episodi sono sempre decisivi ma saremmo scorretti se oggi puntassimo il dito per un errore commesso, quando magari in altre partite abbiamo vinto su errori di altri. Ci sta, fa parte del gioco. Ne usciamo tutti insieme, c’è ancora il ritorno. A volte gli episodi condizionano, ma anche lì mancavano 60 più 90 minuti. Potevamo fare altre cose. All’ultimo secondo abbiamo avuto un’occasione incredibile. Oggi è stata la serata loro, è l’anno loro e andare in vantaggio li esalta”.